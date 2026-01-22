Συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης τεμαχίου στην Κάτω Πάφο μεταξύ του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ και του ΣΟΔΑΠ

Ο Όμιλος Εταιρειών ΚΑΝΙΚΑ ανακοίνωσε ότι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου υπέγραψε χθες υπό όρους και προϋποθέσεις συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης τεμαχίου, ιδιοκτησίας του Συνεργατικού Οργανισμού Διάθεσης Αμπελουργικών Προϊόντων (Σ.Ο.Δ.Α.Π.) Λτδ, για περίοδο 66 ετών.

Η συμφωνία υπογράφηκε χθες στην Πάφο από τον Πρώτο Εκτελεστικό Αξιωματούχο του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ, Αλέξη Χρυσοστόμου, και τον Γενικό Διευθυντή του ΣΟΔΑΠ, Γιάγκο Τσίβικο.

Παρόντες κατά τη διαδικασία υπογραφής ήταν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου ΚΑΝΙΚΑ, Σπύρος Καραολής, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας του ΣΟΔΑΠ, Νίκος Σαββίδης, καθώς και μέλη της Επιτροπείας, όπως και οι νομικοί σύμβουλοι των δύο πλευρών, Scordis, Papapetrou & Co LLCγια τον Όμιλο ΚΑΝΙΚΑ και Ε. Πουλλά ΔΕΠΕ για τον ΣΟΔΑΠ.

Το τεμάχιο, το οποίο βρίσκεται σε προνομιακή παραλιακή περιοχή της Κάτω Πάφου, έχει συνολική έκταση 41.160 τετραγωνικών μέτρων. Πέραν του μισθώματος, η συμφωνία προνοεί την ανέγερση και λειτουργία πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας, δυναμικότητας τουλάχιστον 285 δωματίων.