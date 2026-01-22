Φωτιά από τζάκι σε κατοικία στα Κονιά

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ξύλινη οροφή διώροφης οικίας στην κοινότητα Κονιά.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή στις 03:00 τα ξημερώματα σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε με ένα της πυροσβεστικό όχημα για πυρκαγιά σε ξύλινη οροφή διώροφης κατοικίας στην κοινότητα Κονιά της Επαρχίας Πάφου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε ζημιές στη σοφίτα, ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα και έγινε χρήση από τα μέλη της πυροσβεστικής σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Οι ένοικοι της κατάφεραν και εξήλθαν εγκαίρως και με ασφάλεια.

Αιτία της πρόκλησης της πυρκαγιάς είναι η καπνοδόχος του τζακιού, καταλήγει ο κ. Κεττής.