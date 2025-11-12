Τραμπ: Έχω «υποχρέωση» να μηνύσω το BBC για την παραποίηση των δηλώσεών μου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC, για παραποίηση των δηλώσεών του, πριν τις επιθέσεις της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News.

Μείωση δασμών στον καφέ

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μειώσει ορισμένους δασμούς στις εισαγωγές καφέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που προβλήθηκε την Τρίτη στην εκπομπή «The Ingraham Angle».

Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της διοίκησης Τραμπ να χαλαρώσει κάποιους οικονομικούς περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί σκληρή στάση απέναντι σε μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι τον δυσφημούν.

Πηγή; Reuters