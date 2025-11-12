Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαριο: Κατέρρευσε σε προπόνηση ο Όσκαρ - Στη ΜΕΘ ο πρώην αστέρας της Τσέλσι

Σοκ έχει προκληθεί στη Βραζιλία αλλά και γενικότερα τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την είδηση πως ο άλλοτε άσος της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, Όσκαρ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικών ασκήσεων της ομάδας.

Ανησυχία προκάλεσε στη Σάο Πάολο το ιατρικό επεισόδιο του Βραζιλιάνου μέσου Όσκαρ, ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εργομετρικού ποδηλατικού τεστ την Τρίτη (11/11) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Barra Funda.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο παίκτης ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εργομετρικού ποδηλατικού τεστ έχασε τις αισθήσεις του για λίγα δευτερόλεπτα και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο Όσκαρ, ο οποίος είχε εμφανή σημάδια ζάλης και έκλεινε επανειλημμένα τα μάτια του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς που βρίσκονταν στον χώρο. Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Einstein Israelita στη νότια πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γιατροί διερευνούν πιθανή καρδιολογική ανωμαλία μέσω καθετηριασμού, ενώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες. Για αργότερα μέσα στην ημέρα έχει προγραμματιστεί και μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου αναφέρει ότι η κατάσταση του ποδοσφαιριστή παραμένει σταθερή.

Ο Όσκαρ, σύμφωνα με το ESPN, ζήτησε από τη σύζυγό του –η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη– να μην επισκεφθεί το νοσοκομείο. Πηγές που μίλησαν στο δίκτυο χαρακτήρισαν το περιστατικό «πολύ σοβαρό» και εκτιμούν ότι είναι απίθανο η οικογένειά να του επιτρέψει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ο 34χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε περάσει και από την Τσέλσι, είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Σάο Πάολο στις 25 Δεκεμβρίου πέρυσι, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στο «σπίτι», στον σύλλογο όπου ξεκίνησε. Στην Τσέλσι, ο Όσκαρ πέτυχε 38 γκολ σε 203 αγώνες μεταξύ 2012 και 2016, κατακτώντας την Premier League, το League Cup και το Europa League.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ