Reuters για Γάζα: Η Χαμάς εδραιώνει ξανά τη θέση της όσο η διεθνής κοινότητα δεν βρίσκει ποιος θα κυβερνήσει

Από τη ρύθμιση της τιμής του κοτόπουλου μέχρι την φορολογία των τσιγάρων, η Χαμάς επιδιώκει να επεκτείνει τον έλεγχό της στη Γάζα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι δεν έχει την πρόθεση να παραδώσει την εξουσία όπως έχει υποσχεθεί.

Μετά την εφαρμογή της κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς αποκατέστησε γρήγορα τον έλεγχο στις περιοχές από τις οποίες αποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, σκοτώνοντας δεκάδες Παλαιστίνιους που κατηγόρησε για συνεργασία με το Ισραήλ, για κλοπές ή άλλα εγκλήματα. Κι όλα αυτά συμβαίνουν υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας που υποτίθεται ότι ζητά από την οργάνωση να αφοπλισθεί και να αποσυρθεί από τη διακυβέρνηση. Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει ποιος θα την αντικαταστήσει.

Τώρα κάτοικοι δηλώνουν ότι αισθάνονται όλο και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς στο τι συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Οι αρχές ελέγχουν ό,τι εισέρχεται στις περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, επιβάλλουν φόρους σε ορισμένα ιδιωτικώς εισαγόμενα προϊόντα, όπως πετρέλαιο και τσιγάρα, και πρόστιμα στους εμπόρους που υπερχρεώνουν τα αγαθά.

Οι μαρτυρίες προέρχονται από δέκα κατοίκους της Γάζας, τρεις από τους οποίους είναι έμποροι που έχουν άμεση γνώση αυτών που καταθέτουν.

Ο Ισμαΐλ Αλ-Θαουάμπτα, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, δήλωσε ότι οι καταγγελίες ότι η Χαμάς φορολογεί τα τσιγάρα και τα καύσιμα είναι ανακριβείς και αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει φόρους.

Όσο καθυστερεί η διεθνής κοινότητα, τόσο θα εδραιώνεται η Χαμάς

Ο αξιωματούχος της Χαμάς επιμένει ότι οι αρχές εκπληρώνουν επείγουσες ανθρωπιστικές και διοικητικές αποστολές, ενώ παράλληλα καταβάλλουν επίμονες προσπάθειες για τον έλεγχο των τιμών. Επανέλαβε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση σε «νέα τεχνοκρατική διοίκηση» και ότι προσπαθεί να αποτρέψει το χάος στη Γάζα: «Στόχος μας είναι η μετάβαση να γίνει ομαλά», λέει.

Ο Χάτεμ Αμπού Νταλάλ, ιδιοκτήτης εμπορικού κέντρου στη Γάζα, δηλώνει ότι οι τιμές είναι υψηλές διότι δεν εισάγονται αρκετά προϊόντα. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να φέρουν τάξη στην οικονομία κάνοντας επιθεωρήσεις, ελέγχοντας τα προϊόντα και ορίζοντας τιμές, λέει.

Ο Μοχάμεντ Χαλίφα ψωνίζει στην περιοχή της Νουσεϊράτ στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και λέει ότι οι τιμές αλλάζουν διαρκώς παρά τις προσπάθειες ρύθμισης. «Είναι σαν χρηματιστήριο…Οι τιμές είναι υψηλές. Δεν υπάρχει εισόδημα, οι συνθήκες είναι δύσκολες, η ζωή είναι δύσκολη και έρχεται ο χειμώνας».

Την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το ήμισυ του εδάφους του θύλακα και οι προσπάθειες εφαρμογής των επόμενων φάσεων του ειρηνευτικού σχεδίου δεν αποδίδουν, οι φόβοι για μία de facto διαίρεση της Λωρίδας της Γάζας αυξάνονται.

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας ζει σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, η οποία άρπαξε τον έλεγχο του θύλακα από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και το κίνημα της Φάταχ το 2007.

Σύμφωνα με τον Γάιθ αλ-Ομάρι του Washington Institute, σε αυτήν τη φάση, οι ενέργειες της Χαμάς έχουν ως στόχο να δείξουν στον πληθυσμό της Γάζας και τις ξένες δυνάμεις ότι δεν μπορεί να παρακαμφθεί. «Οσο περισσότερο η διεθνής κοινότητα καθυστερεί, τόσο περισσότερο θα εδραιώνεται η Χαμάς».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Χαμάς «δε θα κυβερνήσει»

Σε ερώτηση σχετικά με τις μαρτυρίες κατοίκων για τις σημερινές ενέργειες της Χαμάς για τον έλεγχο των τιμών, την επιβολή φόρων κλπ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Γι' αυτό η Χαμάς δεν μπορεί και δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα».

Μια νέα κυβέρνηση για τη Γάζα μπορεί να σχηματισθεί μόλις ο ΟΗΕ εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ, δήλωσε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι έχει γίνει πρόοδος προς τον σχηματισμό μίας πολυεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ασκεί πίεση για να έχει λόγο επί της νέας κυβέρνησης της Γάζας, ενώ το Ισραήλ απορρίπτει την προοπτική διακυβέρνησης του θύλακα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο εκπρόσωπος της Φάταχ στη Γάζα, ο Μούντερ αλ-Χάγεκ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Χαμάς «αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η Χαμάς θέλει να συνεχίσει να κυβερνά».

Στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον στρατιωτικό έλεγχο του Ισραήλ, παλαιστινιακές οργανώσεις που αντιτίθενται στη Χαμάς έχουν αναπτύξει παρουσία επιχειρώντας να αποκτήσουν κάποια επιρροή ως αντίβαρο.

«Καταγράφουν τα πάντα»

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φρικτές συνθήκες διαβίωσης, παρά την είσοδο μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Μεγαλοεισαγωγέας ειδών διατροφής στη Γάζα δηλώνει ότι η Χαμάς δεν έχει εφαρμόσει πολιτική καθολικής φορολόγησης, αλλά «βλέπουν και καταγράφουν τα πάντα».

Ελέγχουν ό,τι μπαίνει, με σημεία ελέγχου στους δρόμους, σταματούν φορτηγά κα ανακρίνουν τους οδηγούς, λέει αποφεύγοντας να αποκαλύψει το όνομά του. Οι καιροσκόποι τιμωρούνται με πρόστιμα, κάτι που βοηθά στη μείωση κάποιων τιμών, αλλά αυτές παραμένουν πολύ υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος και ο κόσμος παραπονιέται ότι δεν έχει χρήματα.

Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα απασχολούσε περί τις 50.000 άτομα, περιλαμβανομένων των αστυνομικών, πριν από τον πόλεμο. Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς δηλώνει ότι χιλιάδες από αυτούς έχουν σκοτωθεί και όσοι παραμένουν είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να εργάζονται υπό τις εντολές νέας κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου η Χαμάς συνέχισε να πληρώνει τους μισθούς τους, αν και περιέκοψε τους υψηλούς μισθούς και περιόρισε τις αμοιβές στα 1.500 σεκέλ (470 δολάρια) μηνιαίως, σύμφωνα με πηγές της Χαμάς και οικονομολόγους που γνωρίζουν το θέμα. Πιστεύεται ότι η Χαμάς εκταμίευσε χρηματικά αποθέματα για να πληρώνει τους μισθούς, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Η κυβέρνηση της Χαμάς έχει αντικαταστήσει τέσσερις τοπικούς κυβερνήτες που σκοτώθηκαν, έγινε γνωστό από πηγές της Χαμάς. Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση έχει επίσης αντικαταστήσει 11 μέλη του πολιτικού της γραφείου που πέθαναν.

Ο Μούσταφα Ιμπραχίμ, ακτιβιστής και σχολιαστής από την πόλη της Γάζας λέει ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται τις καθυστερήσεις του σχεδίου Τραμπ για «να εδραιώσει την επιβολή της». «Θα της επιτραπεί να συνεχίσει να κάνει το ίδιο μέχρις ότου τοποθετηθεί εναλλακτική κυβέρνηση», λέει.

