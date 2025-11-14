Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.
Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εφημερίδα Εχpressen μιλά για τρεις νεκρούς.
#ÚLTIMAHORA 🇸🇪 Varias personas fallecen y resultan heridas al arrollar accidentalmente un autobús de dos pisos una parada de autobús en el barrio de #Östermalm, en #Estocolmo.— eSPAINews (@eSPAINews_) November 14, 2025
🔹Informa @Aftonbladet#Suecia #Sweden #Stockholm pic.twitter.com/rp1N5wm7l9
Πέντε άνθρωποι επηρεάστηκαν από το συμβάν, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Στοκχόλμης.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί.
Enligt uppgifter till Expressen har tre personer dött i olyckan. Polisen utreder grovt vållande till annans död. Enligt Expressens uppgifter ligger ett sjukdomsfall bakom olyckan.💔 https://t.co/sXchlWGV4y— Savethetigers (@Savethetigers33) November 14, 2025
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ