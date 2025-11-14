Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο από τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η εφημερίδα Εχpressen μιλά για τρεις νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι επηρεάστηκαν από το συμβάν, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Στοκχόλμης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα εξετάζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί.

Enligt uppgifter till Expressen har tre personer dött i olyckan. Polisen utreder grovt vållande till annans död. Enligt Expressens uppgifter ligger ett sjukdomsfall bakom olyckan.💔 https://t.co/sXchlWGV4y — Savethetigers (@Savethetigers33) November 14, 2025

Περισσότερα σε λίγο...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ