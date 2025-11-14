Στοκχόλμη: Νεκροί και τραυματίες από δυστύχημα με λεωφορείο - Σε εξέλιξη οι έρευνες, υπό σύλληψη ο οδηγός

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, δήλωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν πως επρόκειτο για επίθεση.

Υπήρξαν έξι θύματα στο περιστατικό, ανέφερε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Στοκχόλμης, χωρίς να δώσει αριθμό για τους νεκρούς ή τους τραυματίες. Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν υπήρχαν επιβάτες στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή.

«Διερευνάται ως ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, αλλά αυτό είναι τυπική διαδικασία σε τέτοια περιστατικά», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως πρόκειται για επίθεση.

Η αστυνομία είπε ότι δεν θα σχολιάσει τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των νεκρών ή των τραυματιών. Αστυνομικοί, υπηρεσίες διάσωσης και ασθενοφόρα εργάζονταν στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία.

Μία φωτογραφία στον ιστότοπο της εφημερίδας Aftonbladet έδειχνε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, γύρω από ένα μπλε διώροφο λεωφορείο, με συντρίμμια διασκορπισμένα γύρω από το όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο πανεπιστήμιο του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία, αλλά αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με όσους έχουν επηρεαστεί και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Jag har nåtts av det tragiska beskedet att flera personer har omkommit och skadats vid en busshållsplats i centrala Stockholm. Människor som kanske var på väg hem till familj, vänner eller en lugn kväll hemma.



Πηγή: Reuters