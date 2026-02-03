Πώς θα καταλάβεις ότι η μπαταρία σου πεθαίνει -Το τρικ των ειδικών

Η μπαταρία παραμένει η νούμερα ένα αιτία ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, με τους ειδικούς να αποκαλύπτουν το απλό κόλπο που δείχνει ότι πλησιάζει το τέλος της.

Παρότι τα σύγχρονα οχήματα είναι πιο «έξυπνα» από ποτέ, το ηλεκτρικό τους σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται από ένα εξάρτημα που δουλεύει αθόρυβα και συνήθως το θυμόμαστε μόνο όταν μας αφήσει, την μπαταρία. Στην καθημερινή χρήση, ο αόρατος αυτός «σιωπηλός» σύμμαχος του αυτοκινήτου καταπονείται διαρκώς.

Η ηλικία του οχήματος, οι μικρές διαδρομές, οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και η ελλιπής συντήρηση δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να αρχίσει να χάνει σταδιακά την ενέργειά της. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με αναφορές εταιρειών οδικής βοήθειας, σχεδόν οι μισές βλάβες που αφήνουν ένα αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου οφείλονται στην μπαταρία.

Το θετικό είναι ότι, πριν φτάσει εκείνη η στιγμή, υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια, αλλά και ένα έξυπνο τρικ, που δείχνουν ότι πλησιάζει στο τέλος της ζωής της.

Το πρώτο καμπανάκι έρχεται συνήθως το πρωί. Αν ο κινητήρας αργεί να πάρει μπροστά, αν ακούς τη μίζα να γυρίζει πιο βαριά από το συνηθισμένο ή αν τα ηλεκτρικά δείχνουν «νωχελικά», τότε κάτι δεν πάει καλά. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ακολουθήσεις το κόλπο που προτείνουν οι ειδικοί και να πάρεις μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση της μπαταρίας σου.

Η διαδικασία είναι απλή, χωρίς εργαλεία ή επίσκεψη στο συνεργείο, και γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρκάρεις το αυτοκίνητο σε σκοτεινό σημείο, ιδανικά μπροστά σε έναν τοίχο.

Σβήνεις τον κινητήρα και ανάβεις τα μεσαία φώτα. Αν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα παρατηρήσεις ότι η φωτεινότητά τους μειώνεται αισθητά, τότε η μπαταρία δυσκολεύεται να κρατήσει φορτίο και πιθανότατα πλησιάζει στο όριό της.

Για πιο ακριβή εικόνα, η μέτρηση με βολτόμετρο παραμένει η πιο ασφαλής λύση. Με τη μίζα σβηστή, η τάση μιας υγιούς και πλήρως φορτισμένης μπαταρίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στα 12,8 Volt. Τιμές έως και 12,4 Volt θεωρούνται αποδεκτές, όμως χαμηλότερα από εκεί δείχνουν ότι η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση ή βρίσκεται ήδη σε φάση γήρανσης.

Παράλληλα, αξίζει να ελεγχθούν και οι πόλοι της. Βρωμιά ή οξείδωση μπορούν να δημιουργήσουν μικρές διαρροές ρεύματος, επιταχύνοντας την αποφόρτιση χωρίς ο οδηγός να το αντιληφθεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και η ηλικία παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς πολλές μπαταρίες αρχίζουν να παρουσιάζουν αισθητή πτώση απόδοσης μετά τον τέταρτο χρόνο ζωής τους. Σε αυτό το στάδιο, ένας έλεγχος σε συνεργείο μπορεί να ξεκαθαρίσει αν αρκεί μια απλή φόρτιση ή αν πλησιάζει η ώρα της αντικατάστασης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η καθημερινή μας συμπεριφορά, ειδικά τον χειμώνα. Στο κρύο, καλό είναι πριν την εκκίνηση να απενεργοποιούνται όλοι οι περιττοί καταναλωτές ρεύματος, όπως ραδιόφωνο, καλοριφέρ, θερμαινόμενα καθίσματα και πίσω τζάμι. Έτσι, η μπαταρία δίνει όλη της τη «δύναμη» στο ξεκίνημα του κινητήρα, που είναι και το πιο ενεργοβόρο στάδιο εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, η επιλογή ενός σύγχρονου συνθετικού λαδιού χαμηλού ιξώδους μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τη ζωή της μπαταρίας, μειώνοντας τις τριβές στο κρύο ξεκίνημα και βοηθώντας τον κινητήρα να πάρει πιο εύκολα μπροστά. Τέλος, καλό είναι σε εβδομαδιαία βάση να πραγματοποιείται και μία μεγαλύτερη διαδρομή, ώστε το δυναμό να έχει τον χρόνο να φορτίσει σωστά την μπαταρία.

carandmotor.gr