Σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό της Ταϊλάνδης: Χειροπέδες σε μοναχούς, βρέθηκαν από ναρκωτικά, μέχρι ερωτικά βοηθήματα

Ένα σκάνδαλο που βγήκε στο φως μετά την έφοδο της αστυνομίας σε βουδιστικό ναό της Ταϊλάνδης κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ένα σοβαρό πλήγμα δέχεται η αξιοπιστία της βουδιστικής ιεραρχίας στην Ταϊλάνδη, μετά τη σύλληψη τεσσάρων μοναχών σε ναό της επαρχίας Chonburi, όπου η αστυνομία εντόπισε πορνογραφικό υλικό, ερωτικά βοηθήματα, μετρητά, όπλο και στοιχεία που παραπέμπουν σε επαφές με συνοδούς, μετέδωσε η Daily Mail.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στον ναό Phrom Sunthon, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για χρήση ναρκωτικών και κατοχή πυροβόλων όπλων εντός του μοναστηριού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές βρήκαν μεταξύ άλλων 2.070 λίρες σε μετρητά, ένα πιστόλι, DVD με πορνογραφικό περιεχόμενο, λίστα επαφών με συνοδούς και ερωτικό βοήθημα.

Σκάνδαλο μοναχών στην Ταϊλάνδη

Τρεις από τους μοναχούς βρέθηκαν θετικοί στη χρήση μεθαμφεταμίνης, γεγονός που επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των Αρχών. Συνελήφθη και ο ηγούμενος του ναού.

Και οι τέσσερις αποβλήθηκαν αμέσως από το μοναχικό τάγμα και τους απαγορεύτηκε να συνεχίσουν οποιαδήποτε θρησκευτική δραστηριότητα. Ο συνταγματάρχης της Διοίκησης Εσωτερικής Ασφάλειας της περιφέρειας δήλωσε ότι οι τρεις μοναχοί που έκαναν χρήση ναρκωτικών θα σταλούν σε κέντρα απεξάρτησης, ενώ ο ηγούμενος παραδόθηκε στις αρχές μετανάστευσης και αναμένεται να απελαθεί.

Ένας από τους μοναχούς ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για λόγους υγείας, υποστηρίζοντας πως προσπαθούσε να αντιμετωπίσει έντονους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σκανδάλων που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη βουδιστική τάξη της χώρας. Παρά το γεγονός ότι το 93,4% των Ταϊλανδών δηλώνουν βουδιστές και λειτουργούν περίπου 45.000 ναοί, υποθέσεις διαφθοράς, κατάχρησης χρημάτων και ανάρμοστης συμπεριφοράς ανώτερων μοναχών βλέπουν συχνά το φως της δημοσιότητας.

Οι Αρχές τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στους θρησκευτικούς θεσμούς της χώρας

 

Πηγή: iefimerida.gr 

 

