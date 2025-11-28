Τραμπ: Μόνιμο πάγωμα στη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να αναστείλει τη μετανάστευση από αυτό που αποκάλεσε «χώρες του Τρίτου Κόσμου», μία ημέρα μετά το περιστατικό στην Ουάσινγκτον όπου Αφγανός υπήκοος φέρεται να πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς.

«Θα παγώσω μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απείλησε επίσης να ανατρέψει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και να «απομακρύνει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς μη πολίτες και να απελάσει οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για την ασφάλεια ή «μη συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Πηγή: AFP/ert.gr