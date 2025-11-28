Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραμπ: Μόνιμο πάγωμα στη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τραμπ απείλησε επίσης, να ανατρέψει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και να «απομακρύνει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να αναστείλει τη μετανάστευση από αυτό που αποκάλεσε «χώρες του Τρίτου Κόσμου», μία ημέρα μετά το περιστατικό στην Ουάσινγκτον όπου Αφγανός υπήκοος φέρεται να πυροβόλησε δύο μέλη της Εθνοφρουράς.

«Θα παγώσω μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών να μπορέσει να ανακάμψει πλήρως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απείλησε επίσης να ανατρέψει «εκατομμύρια» εγκρίσεις εισόδου που είχαν δοθεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και να «απομακρύνει οποιονδήποτε δεν αποτελεί καθαρό όφελος για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και τις επιδοτήσεις προς μη πολίτες και να απελάσει οποιονδήποτε θεωρείται απειλή για την ασφάλεια ή «μη συμβατό με τον δυτικό πολιτισμό».

Πηγή: AFP/ert.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα