Οι ΗΠΑ σύντομα θα χτυπήσουν «διακινητές ναρκωτικών» και στο έδαφος της Βενεζουέλας, λέει ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών» στη Βενεζουέλα διεξάγοντας επιχειρήσεις «στο έδαφος», όχι μόνο στη θάλασσα, ανήγγειλε χθες Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κατακόρυφης ανόδου της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

«Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί (ναρκωτικά) διά θαλάσσης, και θα αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε βιντεοκλήση του με Αμερικανούς στρατιωτικούς, με την ευκαιρία της εορτής των Ευχαριστιών, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά. «Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες, αλλά θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην Καραϊβική στα μέσα του Νοεμβρίου το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, με την αεροναυτική δύναμη κρούσης του, στο πλαίσιο αυτής που η κυβέρνηση ΄Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει πρόσχημα για διεξαχθεί αμερικανική επιχείρηση ώστε να ανατραπεί η κυβέρνησή του κι οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του.

Ο κ. Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως σκοπεύει να συζητήσει με τον κ. Μαδούρο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

