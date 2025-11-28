Καταρρέει το όνειρο της μεγαλύτερης γέφυρας της Μεσογείου -Τι θα γίνει με το mega project των 13,5 δισ. ευρώ

Στο κενό όπως όλα δείχνουν θα πέσουν οι προσπάθειες της ιταλικής κυβέρνησης ώστε να συνδέσει την ηπειρωτική χώρα με το νησί της Σικελίας, κατασκευάζοντας τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Μεσογείου.

Πρόκειται για ένα έργο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, αφού σε περίπτωση ολοκλήρωσης, θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Μεσογείου και ένα από τα πιο επιβλητικά έργα της Ευρώπης εν συνόλω.

Ο λόγος περί της Γέφυρας της Μεσσήνης, η οποία διαφημίζεται από την Ιταλική Κυβέρνηση ως ένα από τα πιο πολύπλοκα έργα μηχανικής που έχουν δρομολογηθεί στην γηραιά ηπειρο, με στόχο να μεταμορφώσει ριζικά την περιοχή της Σικελίας, ενώνοντας της απρόσκοπτα με την περιοχή της Καλαβρίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο της Ιταλικής Κυβέρνησης έκανε λόγο για μια γέφυρα μήκους 3,7 χιλιομέτρων που θα εξασφάλιζε την οδική σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική Ιταλία, διευκολύνοντας σημαντικά τους 4,7 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, όριζε βασικό άνοιγμα άνω των 3,3 χιλιομέτρων, κάτι που θα έκανε τη γέφυρα της Μεσσήνης τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη γέφυρα Çanakkale της Τουρκίας με κύριο άνοιγμα 2.023 μέτρων.

Ωστόσο, «φρένο» στα παραπάνω σχέδια έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο ανεξάρτητος θεσμικός φορέας που διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα της Ιταλίας, το οποίο απέρριψε την πρόταση κατάθεσης του έργου, σημειώνοντας πως θα εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους της απόφασης το σε έγγραφο που θα δημοσιεύσει εντός 30 ημερών.

Σημειώνεται πως κατά την διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, τα μέλη του Συνεδρίου εξέτασαν και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο η σύμβαση που έχει γίνει ήδη από την περίοδο 2005-2006 μπορεί να θεωρηθεί ακόμα έγκυρη, επικαλούμενοι διαφορές στα κόστη και σχετικά με το πως ένα τέτοιο έργο συνάδει με τους αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε.

Το εγχείρημα έχει δεχθεί άλλωστε έντονες κριτικές, τόσο από άποψη κόστους όσο και για τα πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που που μπορεί να προκαλέσει σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμολογική δραστηριότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιταλική Κυβέρνηση αρνείται να βάλει παύση στο μεγάλο αυτό οδικό έργο, με τον Υπουργό Μεταφορών Matteo Salvini άλλα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Giorgia Meloni να συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειες να προσπεράσουν την απόφαση του Συνεδρίου.

Μάλιστα, πηγές από την Ιταλία φέρουν τον Salvini ως τον κινητήριο μοχλό πίσω από το έργο, με τον Ιταλό Υπουργό να βλέπει την ολοκλήρωση του έργου ως προσωπικό του στοίχημα και να εξαπολύει επίθεση κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, χαρακτηρίζει την απόφαση του ως «πολιτική απόφαση και όχι ειλικρινή τεχνική επιθεώρηση του πλάνου».

Προς το παρόν, το τεράστιο αυτό οδικό έργο μετά την απόφαση του Συνεδρίου φαίνεται να «παγώνει», ωστόσο η Ιταλική Κυβέρνηση αναμένεται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την τελική έγκριση της γέφυρας ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο βήμα για την ιταλική κυβέρνηση είναι να περιμένει το έγγραφο του Συνεδρίου και έπειτα να απαντήσει στα προς απόρριψη σημεία ώστε να αποδείξει ότι το έργο μπορεί να είναι βιώσιμο.

Όπως δήλωσε μάλιστα ο Υπουργός Μεταφορών, η εκκίνηση του έργου μπορεί να ξεκινήσει και μέσα στον Φεβρούαριο του 2026, αν η ιταλική κυβέρνηση καταφέρει τελικά να πείσει εκ νέου το Ελεγκτικό Συνέδριο.

