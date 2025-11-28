Αμετακίνητος ο Πούτιν στο Εδαφικό: Κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι «περιφρονεί τις προσπάθειες ειρήνευσης»

H πρώτη αναφορά του Βλάντιμιρ Πούτιν στις διπλωματικές εξελίξεις για ειρηνευτικό σχέδιο είχε στόχο τον πρόεδρο της Ουκρανίας τον οποίο και κατηγόρησε ότι «περιφρονεί» τις προσπάθειες «για τον πραγματικό τερματισμό του πολέμου» και ότι «προτιμά να πολεμήσει «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μόνο μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τα εδάφη που κατέχουν», είπε ο Πούτιν από το Κιργιστάν, ελαχιστοποιώντας και πάλι τις προσδοκίες διπλωματικής διεξόδου.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε πάντως στο «επικαιροποιημένο» σχέδιο των ΗΠΑ δηλώνοντας ότι θα μπορούσε «να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», αλλά ανανέωσε τις απειλές για κατάληψη περισσότερων εδαφών. «Θα ήταν αγενές εκ μέρους μου να μιλήσω τώρα για τελικές συμφωνίες», πρόσθεσε ο Πούτιν, επιβεβαιώνοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται στη Μόσχα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων περιοχών, τις οποίες έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει κατακτήσει πλήρως, αφού κατέχει περίπου το 20% του εδάφους που αναγνωρίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου ως μέρος της κυρίαρχης Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης σχεδόν ολόκληρης της περιοχής του Λουχάνσκ και τμημάτων των περιοχών Ντόνετσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια.

Τα σχόλια του Πούτιν την Πέμπτη ήταν η ισχυρότερη ένδειξη ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι, σύμφωνα με το CNN, υπενθυμίζοντας ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν καταστήσει σαφές ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις αποτελούν κόκκινη γραμμή για αυτούς.

Ζελένσκι: Δύσκολες διαπραγματεύσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία του θα συναντηθεί επίσης με Αμερικανούς αξιωματούχους μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας για να συζητήσουν τα σημεία που καθορίστηκαν στη Γενεύη και την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο..

Μιλώντας στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν «σημαντικές διαπραγματεύσεις όχι μόνο για την αντιπροσωπεία μας, αλλά και για εμένα προσωπικά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

O προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic, τόνισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, με αντάλλαγμα την ειρήνη.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί μια νοοτροπία που χαρακτηρίζει την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ότι βλέπει την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» στην οποία θα μπορούσαν να «διαμελιστούν» κυρίαρχα έθνη.

Πηγές: BBC, CNN, ερτ