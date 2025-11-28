Στο νοσοκομείο 25χρονος που προκάλεσε οδική σύγκρουση - Δεν έχει ούτε άδεια οδήγησης, ούτε ασφάλεια

Εικοσιπεντάχρονος οδηγός προκάλεσε οδική σύγκρουση χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 7.00 το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Αντρέα Ομήρου, στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, 25χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, το οποίο κινήθηκε προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου, σύμφωνα με την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης.

Ακολούθως το αυτοκίνητο του 25χρονου ακινητοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, ενώ σε αυτό εκδηλώθηκε φωτιά στο μπροστά μέρος.

Τη φωτιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο για εξετάσεις.

Το σταθμευμένο όχημα στο οποίο προσέκρουσε το όχημα του 25χρονου, μετακινήθηκε λόγω της πρόσκρουσης και προσέκρουσε σε δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε εξέταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με ένδειξη 76 μικρογραμμάρια αντί μέχρι 22 που είναι το επιτρεπόμενο όριο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ο 25χρονος δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης και ότι οδηγούσε το όχημα χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης.

Ακολούθως ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση. Η Τροχαία Πάφου διερευνά τα αίτια της πρόκλησης του τροχαίου.