Τραμπ: «Ακυρώνω όλα τα διατάγματα Μπάιντεν που υπογράφηκαν με autopen»

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Μπάιντεν «δεν είχε καμία εμπλοκή στη διαδικασία autopen» και ότι, αν υποστηρίξει το αντίθετο, «θα του απαγγελθούν κατηγορίες για ψευδορκία».

Σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η χρήση της συσκευής αυτόματης υπογραφής (autopen) από την προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν «παράνομη» και ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλα τα εκτελεστικά διατάγματα και έγγραφα που δεν φέρουν «άμεσα» τη φυσική υπογραφή του Τζο Μπάιντεν.

Ακόμη, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως το autopen «δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς ρητή έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ», υποστηρίζοντας ότι «η ριζοσπαστική αριστερά γύρω από το Οβάλ Γραφείο πήρε την προεδρία μακριά από τον Μπάιντεν».

 

Στη δήλωσή του πρόσθεσε: «Ακυρώνω όλα τα εκτελεστικά διατάγματα και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον Τζο Μπάιντεν, επειδή όσοι χειρίστηκαν το autopen το έκαναν παράνομα.»

