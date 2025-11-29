Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ιστορικές στιγμές στο Φανάρι: Υπεγράφη η Κοινή Δήλωση Πάπα Λέοντος και Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Δείτε Live

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε  ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μετά το κοινό προσκύνημα, την Παρασκευή, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στη Νίκαια για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Φανάρι.

Ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε  ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι εισήλθαν  μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και πλέον τελείται Δοξολογία. 

Δείτε live:

 

 

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣΠΑΠΑΣ ΛΕΩΝΒΙΝΤΕΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα