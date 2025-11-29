Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας παντρεύτηκε - Ο πρώτος ηγέτης που ντύθηκε γαμπρός ενώ βρίσκεται στο αξίωμα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπάνεζ, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Τζόντι Χέιντον, και έγινε ο πρώτος ηγέτης της χώρας που παντρεύεται ενώ βρίσκεται στο αξίωμα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην πρωτεύουσα, Καμπέρα, το Σάββατο το απόγευμα - μια μέρα μετά την τελευταία συνεδρίαση του κοινοβουλευτικού έτους.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την αγάπη και τη δέσμευσή μας να περάσουμε μαζί τη μελλοντική ζωή μας, μπροστά στην οικογένεια και τους πιο στενούς μας φίλους», δήλωσε ο Αλμπάνεζ.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πέρυσι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η πρόταση γάμου του ηγέτη των Εργατικών και η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκαν στην επίσημη κατοικία του, The Lodge.

Μέχρι τη μεγάλη μέρα, τα σχέδια του γάμου είχαν κρατηθεί μυστικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και πιθανές ταραχές.

Παρόντες ήταν οι γονείς της Τζόντι Χέιντον καθώς και ο γιος του Αλμπάνεζ, Νάθαν, από τον προηγούμενο γάμο του.

Το νιόπαντρο ζευγάρι (Mike Bowers/Pool Photo via AP).

 

Ο σκύλος του Αλμπανέζε, ο Τότο, ήταν αυτός που κρατούσε το δαχτυλίδι, ενώ το ζευγάρι περπατούσε πίσω στον διάδρομο με το τραγούδι του Στίβι Γουόντερ «Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)».

Ο πρωθυπουργός κοινοποίησε επίσης ένα βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει το ευτυχισμένο ζευγάρι να περπατάει στον διάδρομο, ενώ οι καλεσμένοι τους έραιναν με λουλούδια.

Αρκετοί από τους υπουργούς του Αλμπανέζε παρευρέθηκαν στην τελετή.

Στη δεξίωση, οι νιόπαντροι χόρεψαν το πρώτο χορό με το τραγούδι The Way You Look Tonight του Φρανκ Σινάτρα, ενώ προσφέρθηκαν στους καλεσμένους κουτιά μπύρας που είχαν πάνω τη φωτογραφία του ζευγαριού από τους αρραβώνες τους.

Το ζευγάρι πρόκειται να πάει το μήνα του μέλιτος στην Αυστραλία την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: cnn.gr

