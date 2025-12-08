Tουρκία: Σε κίτρινο συναγερμό λόγω πλημμυρικών φαινομένων 22 επαρχίες στα νότια

Κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σαρώνουν την Αττάλεια στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Σε «κίτρινο συναγερμό» τέθηκαν 22 επαρχίες, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα, το Κοτζαέλι, η Γιάλοβα, και το Μπαλίκεσιρ, αλλά και περιοχές της Ανατολίας και της Μαύρης Θάλασσας.

Οι εικόνες αποτυπώνουν σκηνικό καταστροφής, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις με βράχους, και λασπόνερα «έπνιξαν» ολόκληρες εκτάσεις.

Κομβική υπόγεια διάβαση μετατράπηκε σε λίμνη, με αποτέλεσμα 8 άτομα να παγιδευτούν σε επαγγελματικό όχημα, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα ακινητοποιημένο.

