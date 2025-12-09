Financial Times: Ο Μπλερ απομακρύνθηκε από τη θέση του μέλους του «Συμβουλίου Ειρήνης» της Γάζας

Οι Financial Times αποκάλυψαν χτες Δευτέρα ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ απομακρύνθηκε από τη λίστα υποψηφίων για ένταξη στο συμβούλιο ειρήνης που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ιδρύσει στη Γάζα, μετά από αντιρρήσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών.

Ο Μπλερ ήταν το μόνο άτομο που αρχικά εξετάστηκε για ένταξη στο συμβούλιο, αφού ο Τραμπ αποκάλυψε το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν πολύ καλό άνθρωπο».

Ο Μπλερ περιέγραψε το σχέδιο του Τραμπ ως «τολμηρό και έξυπνο» και υπέδειξε ότι θα χαιρόταν να είναι μέλος του συμβουλίου, του οποίου ο Τραμπ πρόκειται να προεδρεύσει.

Ωστόσο, ορισμένες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες εξέφρασαν αντιρρήσεις λόγω της ισχυρής υποστήριξης του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, καθώς και λόγω ανησυχιών ότι οι Παλαιστίνιοι θα περιθωριοποιούνταν εντός της προτεινόμενης δομής του συμβουλίου.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τραμπ αναγνώρισε την πιθανότητα αντίθεσης στον διορισμό του Μπλερ, λέγοντας: «Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω να δω αν η επιλογή είναι αποδεκτή από όλους».

Ο Μπλερ, ο οποίος διετέλεσε απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή μετά την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ το 2007, εργαζόταν πάνω σε σχέδια για τη Γάζα για πάνω από ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ για να αναπτύξει τις ιδέες του.

Συντόνισε τις προσπάθειές του με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ και απεσταλμένο του στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε έναν σύμμαχο του Μπλερ να λέει ότι «δεν θα συμμετέχει» στο συμβούλιο ειρήνης. Ο σύμμαχος συνέχισε: «Το συμβούλιο θα αποτελείται από παγκόσμιους ηγέτες που κατέχουν θέσεις και θα υπάρχει ένα μικρότερο εκτελεστικό συμβούλιο».

Ο σύμμαχος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε από την εφημερίδα, προέβλεψε ότι ο Μπλερ θα συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή μαζί με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους από αραβικές και δυτικές χώρες.

Μια πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ανέφερε ότι ο Μπλερ μπορεί να διατηρήσει μια θέση στο μέλλον εντός της διοικητικής δομής της Γάζας.

Η πηγή πρόσθεσε: «Μπορεί ακόμα να διαδραματίσει έναν ρόλο με άλλη ιδιότητα, και αυτό φαίνεται πιθανό· οι Αμερικανοί τον συμπαθούν, και οι Ισραηλινοί τον συμπαθούν επίσης».

Αφού αποκάλυψε το σχέδιό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι το συμβούλιο ειρήνης θα αποτελείται από αρχηγούς κρατών και άλλα μέλη και ότι θα ανακοινωθούν «τις επόμενες ημέρες», αλλά κανείς δεν έχει διοριστεί ακόμη.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε προηγουμένως ότι η εφαρμογή του σχεδίου «πηγαίνει πολύ καλά» και ότι η μετάβαση στη δεύτερη φάση του θα πραγματοποιηθεί «σύντομα».

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις προετοιμασίες, πρόκειται να συσταθεί μια εκτελεστική επιτροπή, με επικεφαλής τον πρώην απεσταλμένο των ΗΠΑ και υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας Νικολάι Μλαντένοφ.

Αυτή η εκτελεστική επιτροπή αναμένεται να συντονίζει μεταξύ του συμβουλίου ειρήνης και της παλαιστινιακής τεχνικής επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Πολλές λεπτομέρειες του μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα παραμένουν ασαφείς, ιδίως όσον αφορά τη σύσταση της παλαιστινιακής τεχνικής επιτροπής και τη σύσταση, ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στη Λωρίδα.

