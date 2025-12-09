Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Μπόρις Τζόνσον ντύθηκε ξωτικό και χόρεψε για τα γενέθλια της κόρης του (βίντεο)

Βίντεο από το θεματικό πάρτι «νεράιδες και ξωτικά»

Βίντεο από τα γενέθλια της κόρης του, στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον χορεύει φορώντας στολή ξωτικού, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό η σύζυγος του.

Ο Μπόρις Τζόνσον στο βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου απαθανατίζεται να εμφανίζεται ντυμένος ως ξωτικό με νεραϊδένια φτερά και χορεύοντας με ενθουσιασμό το δημοφιλές «Cha Cha Slide».

Η Ρόμι, το δεύτερο παιδί του Μπόρις και της Κάρι Τζόνσον, έκλεισε τα τέσσερα και η οικογένεια οργάνωσε ένα θεματικό πάρτι με «νεράιδες και ξωτικά».

Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του Κάρι στο Instagram, το σκηνικό θύμιζε «ολική, απόλυτη χαοτική διασκέδαση», κάτι που ωστόσο ενθουσίασε τη μικρή εορτάζουσα.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας να χορεύει δίπλα σε μια περφόρμερ ντυμένη ως Τίνκερμπελ, κλέβοντας την παράσταση.

Η αποθέωση του Μπόρις Τζόνσον από την σύζυγο του

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον Κάρι δεν παρέλειψε να αποθεώσει δημόσια τον σύζυγό της για τη συμμετοχή του:

«Ένα μεγάλο μπράβο στον υπέροχο άντρα μου, που όχι μόνο ντύθηκε ξωτικό για να κάνει χαρούμενη τη μικρή μας, αλλά προσπάθησε και το cha cha slide για να σηκώσει όλους τους καλεσμένους στην πίστα. Θρύλος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεατι ότι το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2021, έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Γουίλφρεντ, τη Ρόμι, τον δίχρονο Φρανκ και τη μικρή Πόπι, που γεννήθηκε τον Μάιο.

Πηγή: cnn.gr

