Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Άνετη νίκη Κούρτι στο Κόσοβο: Πρώτο το «Αυτοδιάθεση» με σχεδόν 50%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το κίνημα LVV εξασφαλίζει 57-58 έδρες και έχει μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης, μετά το τέλος δεκάμηνης πολιτικής κρίσης

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) του 'Αλμπιν Κούρτι απέσπασε άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στο Κόσοβο και έχει μεγάλες πιθανότητες να καταφέρει να σχηματίσει Κυβέρνηση. Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων το LVV λαμβάνει το 49,83% των ψήφων. Σε σύγκριση με τις εκλογές του Φεβρουαρίου το κόμμα του Κούρτι αύξησε το ποσοστό του κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες.

Το ποσοστό αυτό εξασφαλίζει στο κίνημα «Αυτοδιάθεση» 57-58 έδρες στη βουλή, επί συνόλου 120 εδρών. Ο Κούρτι θα μπορέσει  να σχηματίσει Kυβέρνηση με την υποστήριξη μικρού αριθμού Bουλευτών, ενδεχομένως από μειονοτικά, μη σερβικά κόμματα.

Αυτό συνέβη και το 2021 όταν το κόμμα του στις βουλευτικές εκλογές έλαβε ανάλογο ποσοστό ψήφων (49,95% - 58 έδρες).

Ο 'Αλμπιν Κούρτι στις πρώτες του δηλώσεις το βράδυ της Κυριακής χαρακτήρισε ιστορική τη νίκη του κόμματός του και ανήγγειλε ότι θα αναζητήσει συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης στα μειονοτικά κόμματα.

Στις εκλογές της Κυριακής το Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου (PDK) ήρθε δεύτερο με 21,07%, ενώ η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) έλαβε το 13,85% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου (ΑΑΚ) το 5,83%. Με 10 βουλευτές θα εκπροσωπηθούν στη βουλή οι Σέρβοι και το ίδιο αριθμό βουλευτών θα έχουν και οι υπόλοιπες εθνικές μειονότητες.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα σημάνει το τέλος της πολιτικής κρίσης στο Κόσοβο, που διαρκεί περίπου δέκα μήνες, από τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου μετά τις οποίες δεν σχηματίστηκε Κυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΚΟΣΟΒΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα