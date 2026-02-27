Σε ύψιστο συναγερμό η Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ

Εντείνεται η ανησυχία στη Μέση Ανατολή με τις τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, να αναφέρουν ότι ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα καταφύγια θα παραμείνουν ανοιχτά και τις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το επίπεδο συναγερμού στην περιοχή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ενέκρινε την αναχώρηση μη έκτακτης ανάγκης προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και μελών οικογενειών προσωπικού από την Αποστολή στο Ισραήλ λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση» του προσωπικού της.

