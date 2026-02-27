Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σε ύψιστο συναγερμό η Μέση Ανατολή: Ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το επίπεδο συναγερμού στην περιοχή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Εντείνεται η ανησυχία στη Μέση Ανατολή με τις τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, να αναφέρουν ότι ανοίγουν τα καταφύγια στο Ισραήλ. 

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα καταφύγια θα παραμείνουν ανοιχτά και τις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το επίπεδο συναγερμού στην περιοχή εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ενέκρινε την αναχώρηση μη έκτακτης ανάγκης προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και μελών οικογενειών προσωπικού από την Αποστολή στο Ισραήλ λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.

 

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση» του προσωπικού της.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα