Eurobank: Καθοριστική για τις επιδόσεις και στρατηγική ομίλου η συμβολή Κύπρου

Το 2025 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την Eurobank, με την τράπεζα να επιτυγχάνει ισχυρά αποτελέσματα. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,362 δισ., ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων έφτασε το 16%, υψηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες της διοίκησης. Τα €491 εκατ. από τα κέρδη προέρχονται από τις δραστηριότητες στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τη σημασία της κυπριακής αγοράς για την ευρύτερη στρατηγική του ομίλου, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις που ενίσχυσαν την παρουσία του στην περιοχή.

Οι επιδόσεις στις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ήταν επίσης ισχυρές. Οι χορηγήσεις νέων δανείων αυξήθηκαν κατά €5,3 δισ. το 2025, με τις καταθέσεις να ενισχύονται κατά €4,1 δισ., παρά την πτώση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό συνέβαλε στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετήσια βάση μόλις κατά 4,9%, ενώ η τράπεζα κατάφερε να υπερβεί τους στόχους που είχε θέσει για τα καθαρά έσοδα και τις λειτουργικές επιδόσεις.

Κεντρικό στοιχείο του νέου business plan 2026–2028, το οποίο παρουσίασε την Πέμπτη ο επικεφαλής της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, είναι η διεύρυνση των εργασιών εκτός Ελλάδας και η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Η Eurobank έχει ενισχύσει τη θέση της μέσω της ενσωμάτωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων asset management, bancassurance και wealth management, οι οποίες ήδη αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα κέρδη της τράπεζας.

Η στρατηγική περιλαμβάνει την αξιοποίηση των πρόσφατων εξαγορών, καθώς και τη συνεχή εδραίωση της παρουσίας σε αγορές όπως η Κύπρος και η Βουλγαρία. Στην Κύπρο θα δοθεί έμφαση στις εταιρικές χορηγήσεις.

Ο κ. Καραβίας, τόνισε ότι η τράπεζα έχει δημιουργήσει «ιστορικό σταθερής υλοποίησης του σχεδίου της και υπέρβασης των στόχων» και ότι οι προοπτικές για την επόμενη τριετία παραμένουν ισχυρές.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε για την περίοδο 2026–2028 έχει ως στόχους:

Αύξηση των κερδών ανά μετοχή με σωρευτική ετήσια μεταβολή περίπου 10%, ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

Ενίσχυση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο στόχο περίπου 17% έως το 2028.

Διατήρηση ισχυρών διανομών προς τους μετόχους. Oι σωρευτικές διανομές στους μετόχους θα αυξηθούν κατά 50% κατά τα έτη 2026-2028. Για τη χρήση του 2025 η τράπεζα θα διανείμει το 55% των κερδών (€717 εκατ. ή 11,8 λεπτά ανά μετοχή) και η διανομή θα ξεπεράσει το 55% της κερδοφορίας το 2028.

Οργανική αύξηση των δανείων με μέσο ρυθμό περίπου 7,5% ετησίως, υποστηριζόμενη από τη σταδιακή ανάκαμψη του λιανικού τομέα και τη συνεχή ζήτηση από επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Eurobank σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία και τη ψηφιοποίηση, με περίπου €700 εκατ. να προορίζονται για αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής και ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η Eurobank εισέρχεται στη νέα τριετία με ισχυρό κεφαλαιακό υπόβαθρο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, όπως η διεύρυνση στη διαχείριση περιουσίας και οι διεθνείς δραστηριότητες, δημιουργούν πρόσθετες πηγές εσόδων που μπορούν να μετριάσουν πιθανούς κινδύνους από το εξωτερικό περιβάλλον.

Με την Κύπρο να αποτελεί βασικό πυλώνα της κερδοφορίας και του διεθνούς αποτυπώματος της τράπεζας – συμβάλλοντας με €491 εκατ. στα κέρδη του 2025 – η Eurobank χτίζει μια στρατηγική ανάπτυξης που ξεπερνά τα στενά όρια της ελληνικής αγοράς και εστιάζει στην ενίσχυση της θέσης της στην Ευρώπη του Νότου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.