WSJ: Πώς τα αμερικανικά Growler παρέλυσαν την αεράμυνα της Βενεζουέλας και άνοιξαν τον δρόμο για τη σύλληψη Μαδούρο

Ανάμεσα στα περισσότερα από 150 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν πάνω από τη Βενεζουέλα το περασμένο Σαββατοκύριακο βρισκόταν και το EA-18G Growler, ένα μαχητικό που δε στοχεύει ανθρώπους, αλλά ηλεκτρονικά σήματα.

Το Boeing EA-18G Growler αποτελεί βασικό εργαλείο ηλεκτρονικού πολέμου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Growler, Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με το παρατσούκλι «Zappers», φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη Βενεζουέλα, όπου τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εξουδετερώθηκαν γρήγορα. Στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στόχος είναι οι επικοινωνίες, τα ραντάρ και γενικότερα τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα του αντιπάλου.

Το αεροσκάφος βασίζεται στο F/A-18F Super Hornet της Boeing και θεωρείται βασικός πυλώνας των αμερικανικών δυνατοτήτων στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Όπως εξηγούν αναλυτές, το Growler μπορεί να εντοπίζει εχθρικά ραντάρ, να τα παρεμβάλλει και να μπλοκάρει στρατιωτικές επικοινωνίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης μαχητικά F-22, F-35 και F-18, βομβαρδιστικά B-1 και drones, με στόχο την εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας και των επικοινωνιών, πριν από τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από ειδικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, η επιτυχία των επιχειρήσεων οφείλεται και στο γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει παλαιά και περιορισμένα συστήματα αεράμυνας, κυρίως σοβιετικής και ρωσικής προέλευσης, τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου. Η χώρα διέθετε, μεταξύ άλλων, συστήματα S-300, τα οποία στο παρελθόν έχουν παρακαμφθεί και καταστραφεί και σε άλλες συγκρούσεις.

Ο ηλεκτρονικός πόλεμος δεν είναι καινούργιος, όμως τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, η μαζική χρήση drones ανέδειξε τις δυνατότητες παρεμβολής και παραπλάνησης σημάτων, με τη Ρωσία να θεωρείται ιδιαίτερα προηγμένη στον τομέα αυτό.

Το Growler διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου, πυραύλους που εντοπίζουν και καταστρέφουν ραντάρ, καθώς και πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το κόστος του αεροσκάφους υπολογιζόταν το 2021 στα περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, ο ηλεκτρονικός πόλεμος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, με νέες τεχνολογίες, όπως η χρήση λέιζερ στις επικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη, να διαμορφώνουν το μέλλον.

Ωστόσο, αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ενδέχεται να υστερούν έναντι της Κίνας, καθώς προγράμματα αναβάθμισης, όπως αυτά του Growler, προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

