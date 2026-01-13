Alphabet: H μητρική της Google στο κλαμπ των 4 δισ. δολαρίων

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, έγινε η τέταρτη Big Tech εταιρεία που ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης, χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της.

Οι μετοχές της Alphabet ενισχύθηκαν κατά 0,2% στις πρώτες συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, κλείνοντας με άνοδο άνω του 6% τον τελευταίο μήνα και υπερβαίνοντας το όριο των 4 τρισ. δολαρίων που είχαν ήδη διαβεί Nvidia, Apple και Microsoft.

Σε αντίθεση με την αρχή του 2025, όπου οι μετοχές της υστέρησαν στη γενικότερη AI έκρηξη των Big Tech λόγω των φόβων που αντιπροσώπευαν τα ChatGPT και Perplexity για την μηχανή αναζήτησης της Google, η μετοχή έχει διπλασιαστεί από τον Απρίλιο.

Η στροφή αυτή οφείλεται κυρίως στον Demis Hassabis, συνιδρυτή της DeepMind, ο οποίος οδήγησε την προσπάθεια αντεπίθεσης κατά του ChatGPT.

Το Gemini 3 «ξεπερνά» ανταγωνιστές

Πρόσφατα, ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σήμανε «κόκκινο συναγερμό» για βελτίωση προϊόντων μετά την κυκλοφορία του Gemini 3 από την Google, το οποίο ξεπέρασε τον ανταγωνισμό σε βιομηχανικούς δείκτες. Ο Κοράι Καβουκτσούογλου, αρχιτέκτονας AI της Google και CTO της DeepMind, τόνισε ότι η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την απόδοση εκπαιδεύοντας τα μοντέλα σε ειδικά τσιπ, δικής της σχεδίασης και ενσωματώνοντάς τα άμεσα σε προϊόντα.

Η εφαρμογή Gemini έχει φτάσει τα 650 εκατ. μηνιαίους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη γρήγορη διείσδυσή της, σημειώνουν οι Financial Times.

Ισχυρά έσοδα και cloud

Παρά τον ανταγωνισμό από chatbots, τα έσοδα διαφήμισης της Alphabet παραμένουν ισχυρά, με τα τριμηνιαία έσοδα να αυξάνονται 16% στο γ’ τρίμηνο και να ξεπερνούν τα 100 δισ. δολάρια για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, ενισχυμένα από τον τομέα του cloud computing και την πλατφόρμα του YouTube. Οι επενδυτές ενθαρρύνονται και από την αισιοδοξία για τα νομικά ζητήματα, καθώς αμερικανικά δικαστήρια δήλωσαν απρόθυμα να διασπάσουν την εταιρεία.

Συγκεκριμένα, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι το αίτημα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για απόσχιση τμημάτων της διαφημιστικής επιχείρησης της Google δεν είναι «εύκολα εφαρμόσιμο», παρά το παράνομο μονοπώλιο στον τομέα της ψηφιακής διαφήμισης.

Πλήρης στρατηγική AI

Αναλυτές της HSBC τονίζουν ότι η AI στρατηγική της Alphabet αποδίδει καρπούς, καθώς ελέγχει τσιπ, data centers, εφαρμογές και την κορυφαία μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές OpenAI και Anthropic εξαρτώνται από τρίτους για υποδομές και διανομή.

Η δυναμική των μετοχών ώθησε τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, να γίνει ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πίσω από τον Ίλον Μασκ, ξεπερνώντας τον Λάρι Έλισον της Oracle, καταλήγουν οι Financial Times.

Πηγή: OT.gr