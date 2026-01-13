Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν να παραπέμψουν για περιφρόνηση του Κογκρέσου τον Μπιλ Κλίντον γιατί δεν κατέθεσε για τον Έπσταϊν

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα επιδιώξει να κηρύξει τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, γιατί δεν εμφανίστηκε για κατάθεση στο πλαίσιο της έρευνας για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Λόγω της μη εμφάνισης του Μπιλ Κλίντον στην νόμιμη κλήση του, η οποία και πάλι ψηφίστηκε ομόφωνα από την επιτροπή με υπερκομματικό τρόπο, θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής για να κατηγορήσουμε τον πρώην πρόεδρο Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζέιμς Κόμερ, βουλευτής από το Κεντάκι.

Η επιτροπή είχε προγραμματίσει την κατάθεση του Κλίντον για το πρωί της Τρίτης και την κατάθεση της συζύγου του, Χίλαρι Κλίντον, για την Τετάρτη, όπως αναφέρει το NBC.

Σε οκτασέλιδη επιστολή τους προς τον Κόμερ, οι Κλίντον δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να εμφανιστούν για τις καταθέσεις. «Κάθε άτομο πρέπει να αποφασίσει πότε έχει δει πολλά ή πότε έχει φτάσει στο όριο και είναι έτοιμο να αγωνιστεί για αυτή τη χώρα, τις αρχές της και τον λαό της, ανεξάρτητα από τις συνέπειες», έγραψαν οι Κλίντον στην επιστολή τους.

«Για εμάς, αυτή είναι η στιγμή», τονίζουν ακόμη.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής είχε κλητεύσει τους Κλίντον σχετικά με τη σχέση του πρώην προέδρου με τον Έπσταϊν.

Οι καταθέσεις είχαν προγραμματίσει για τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά αναβλήθηκαν δύο φορές.

Ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία που σχετίζονται με τον Epstein, τα οποία δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Δεκέμβριο, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είχε ταξιδέψει με το αεροπλάνο του Έπσταιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν ο Έπσταϊν κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Κλίντον έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη και έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και ότι έκοψε τους δεσμούς του με τον δισεκατομμυριούχο πριν ο τελευταίος κατηγορηθεί το 2006 για σεξουαλική επαφή με ανήλικο.

protothema.gr