Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την έκδοση βίζας για τους υπηκόους 75 χωρών

Αναλυτικά η λίστα με τις χώρες

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «παγώνει» από τις 21 Ιανουαρίου κάθε διαδικασία έκδοσης βίζας για υπηκόους από 75 χώρες.

Η Σομαλία, η Ρωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη είναι μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα, σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλέστηκε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Το Fox News μετέδωσε πως το αμερικανικό ΥΠΕΞ έδωσε εντολή στις πρεσβείες των ΗΠΑ να αρνηθούν έκδοση βίζας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανεκτιμά τις διαδικασίες του. Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να «παύσει οριστικά» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου» μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο από Αφγανό υπήκοο που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό μέλους της Εθνοφρουράς.

Ο πλήρης κατάλογος των χωρών περιλαμβάνει: το Αφγανιστάν, την Αλβανία, την Αλγερία, την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τις Μπαχάμες, το Μπαγκλαντές, τα Μπαρμπέιντος, τη Λευκορωσία, τη Μπελίζ, το Μπουτάν, τη Βοσνία, τη Βραζιλία, τη Βιρμανία, την Καμπότζη, το Καμερούν, το Πράσινο Ακρωτήριο, την Κολομβία, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κούβα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Δομινίκα, την Αίγυπτο, την Ερυθραία, την Αιθιοπία, τα Φίτζι, τη Γκάμπια, τη Γεωργία, τη Γκάνα, τη Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα, Αϊτή, Ιράν, Ιράκ, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Κουβέιτ, Κιργιζιστάν, Λάος, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Πακιστάν, Δημοκρατία του Κονγκό, Ρωσία, Ρουάντα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τυνησία, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν και Υεμένη.

Με πληροφορίες από Reuters / lifo.gr

