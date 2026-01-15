Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Χτύπα με στο πρόσωπο σε παρακαλώ» – Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης εξυβρίζει επιβάτιδα πτήσης που τον παρακαλά να χειροδικήσει (Βίντεο)

Ο πρώην δήμαρχος κατά την έξοδο από το αεροσκάφος της απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντάς της «άντε γα@@σου».

Μεγάλη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς και σε μία γυναίκα που τον προέτρεπε να την χτυπήσει στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της απαντήσει σε έντονο ύφος λέγοντάς της «άντε γαμ@@σου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η Washington Post, η γυναίκα που φοράει στο πρόσωπο μία μάσκα, απευθύνεται στον Άνταμς και του ζητάει επανειλημμένα να την χτυπήσει στο πρόσωπο.

«Έρικ Άνταμς, σε παρακαλώ, χτύπησέ με στο πρόσωπο. Θα ήθελα να με χτυπήσεις», λέει χαρακτηριστικά. Ο Άνταμς περπατώντας λίγο πίσω, την εξύβρισε, τονίζοντας πως δεν είναι πλέον δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Η επιβάτιδα συνέχισε την αντιπαράθεση, εξύβρισε και εκείνη τον Άνταμς και λίγο αργότερα προέβη σε μία απρεπή χειρονομία, κατά την στιγμή που εκείνος περνούσε από δίπλα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους έλαβε χώρα η συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Πηγή: huffingtonpost.gr

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

