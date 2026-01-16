Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για Δικαιώματα και Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές αφού τα τρία μεγαλύτερα κόμματα αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη σχηματισμού κυβέρνησης, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Σήμερα, ο Ράντεφ έδωσε στο κόμμα «Κίνημα για Δικαιώματα και Ελευθερίες» (DPS) την τελευταία ευκαιρία να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά το κόμμα απέρριψε το αίτημα, το τρίτο που το έκανε αυτό, αυτή την εβδομάδα.

Κατόπιν τούτου ο Ράντεφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΚΛΟΓΕΣΒουλγαρία

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα