Σταθμός Άκκουγιου: Πυρηνική εκκίνηση το 2026 λένε οι Ρώσοι, πολιτική θύελλα στο εσωτερικό της Τουρκίας

Ο Λιχάτσεφ χαρακτήρισε το τρέχον έτος «δύσκολο αλλά γεμάτο επιτεύγματα», υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες στο Άκκουγιου δεν διακόπηκαν, ενώ το έργο οδεύει προς τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το Άκκουγιου, το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας που κατασκευάζεται στη Μερσίνα, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας ώστε να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με δηλώσεις της ρωσικής κατασκευάστριας εταιρείας που μεταδίδονται από το τουρκικό πρακτορείο Αναντολού.

Όπως αναφέρεται, ο Γενικός Διευθυντής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, δήλωσε στο ρωσικό κρατικό κανάλι Rossiya-24 ότι η εταιρεία «θα κάνει ό,τι είναι δυνατό» ώστε η πυρηνική παραγωγή στην Τουρκία να ξεκινήσει εντός του 2026. Όπως ανέφερε, το έργο προχωρά παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες, τα προβλήματα στο σύστημα πληρωμών και η μη παράδοση ορισμένου εξοπλισμού από τη Siemens.

Την ίδια ώρα, το έργο προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Ντενίζ Γιαβουζγιλμάζ υποστήριξε, επικαλούμενος έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, ότι η ρωσική πλευρά αναμένεται να αποκομίσει καθαρό κέρδος άνω των 180 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 69ετούς περιόδου λειτουργίας του σταθμού.

Σύμφωνα με το στέλεχος του CHP, τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα ανέρχονται σε 207,3 δισ. δολάρια, από τα οποία αφαιρούνται δάνεια, τόκοι και ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα καθαρό κέρδος 180,07 δισ. δολαρίων. Ο Γιαβουζγιλμάζ ζήτησε την ακύρωση της σύμβασης, επικαλούμενος καθυστερήσεις στο έργο και μακροχρόνιες οικονομικές δεσμεύσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

