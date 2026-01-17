Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βίαιες συγκρούσεις στη Συρία, οι κουρδικές δυνάμεις κατηγορούν την κυβέρνηση για "προδοσία"

Σε ένα δελτίο Τύπου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, όπου επικρατούν οι Κούρδοι, υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές δυνάμεις «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες».

Οι Κούρδοι κατηγόρησαν το Σάββατο τη συριακή κυβέρνηση πως «πρόδωσε» μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από περιοχές στο βόρειο τμήμα της Συρίας και έκαναν λόγο για βίαιες συγκρούσεις με τον συριακό στρατό.

Σε ένα δελτίο Τύπου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, όπου επικρατούν οι Κούρδοι, υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές δυνάμεις «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας καθώς εκείνες αποσύρονταν» σε δύο μέτωπα.

Λένε επίσης πως «βίαιες συγκρούσεις εκτυλίσσονται» και «βομβαρδισμοί» εναντίον της επαρχίας Ράκα, που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

