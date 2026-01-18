Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

VideoGate: Σε εξέλιξη η έρευνα με τη συνδρομή ξένων κρατών λέει ο ΠτΔ

«Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης» είπε ο Πρόεδρος.

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών αναφορικά με την υπόθεση του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς στο Επισκοπειό την Κυριακή αν έχουν κοπάσει οι κραδασμοί από τη δημοσιοποίηση του υλικού, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, σε συνεργασία και με την υποστήριξη ξένων κρατών.

«Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης» είπε.

