Το Ίδρυμα Νόμπελ ρίχνει «άκυρο» στον Τραμπ και κόβει τη φόρα στη Ματσάδο: Το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί

Το Ίδρυμα Νόμπελ προχώρησε σε νέα θεσμική παρέμβαση, αποσαφηνίζοντας ότι το Βραβείο Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να απονεμηθεί εκ νέου, ούτε καν συμβολικά.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, για την πρόθεσή της να παραδώσει το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε για την κίνησή της.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι η αποστολή του είναι να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των βραβείων και τη διαδικασία απονομής τους, όπως ορίζεται από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ. Τονίζει δε, ότι τα βραβεία απονέμονται αποκλειστικά σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και μόνο από τα αρμόδια όργανα. Συνεπώς, το βραβείο δεν επιδέχεται μεταβίβαση, εκ νέου απονομή ή περαιτέρω διανομή, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη δεύτερη παρέμβαση του Ιδρύματος. Μετά τη δημόσια δήλωση της κας Ματσάδο, είχε ήδη διευκρινιστεί ότι, ανεξάρτητα από την τύχη του μεταλλίου, του διπλώματος ή του χρηματικού επάθλου, ο αρχικός βραβευμένος παραμένει αυτός που καταγράφεται ιστορικά ως αποδέκτης. Η Επιτροπή είχε παράλληλα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με τα υλικά στοιχεία του βραβείου (μετάλλιο, δίπλωμα, χρηματικό έπαθλο), τα οποία μπορούν να κρατηθούν, να δωριστούν ή να διατεθούν κατά την κρίση του.

