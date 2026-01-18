Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ίδρυμα Νόμπελ ρίχνει «άκυρο» στον Τραμπ και κόβει τη φόρα στη Ματσάδο: Το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη δεύτερη παρέμβαση του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Νόμπελ προχώρησε σε νέα θεσμική παρέμβαση, αποσαφηνίζοντας ότι το Βραβείο Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να απονεμηθεί εκ νέου, ούτε καν συμβολικά.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, για την πρόθεσή της να παραδώσει το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε για την κίνησή της.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα υπογραμμίζει ότι η αποστολή του είναι να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των βραβείων και τη διαδικασία απονομής τους, όπως ορίζεται από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ. Τονίζει δε, ότι τα βραβεία απονέμονται αποκλειστικά σε όσους «έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα» και μόνο από τα αρμόδια όργανα. Συνεπώς, το βραβείο δεν επιδέχεται μεταβίβαση, εκ νέου απονομή ή περαιτέρω διανομή, ακόμη και σε συμβολικό επίπεδο.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη δεύτερη παρέμβαση του Ιδρύματος. Μετά τη δημόσια δήλωση της κας Ματσάδο, είχε ήδη διευκρινιστεί ότι, ανεξάρτητα από την τύχη του μεταλλίου, του διπλώματος ή του χρηματικού επάθλου, ο αρχικός βραβευμένος παραμένει αυτός που καταγράφεται ιστορικά ως αποδέκτης. Η Επιτροπή είχε παράλληλα αναφέρει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με τα υλικά στοιχεία του βραβείου (μετάλλιο, δίπλωμα, χρηματικό έπαθλο), τα οποία μπορούν να κρατηθούν, να δωριστούν ή να διατεθούν κατά την κρίση του.

cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΜαρία Κορίνα ΜατσάδοΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα