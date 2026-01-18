Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Δημοσίευμα γερμανικής Bild: Αναχώρησαν ξαφνικά από Γροιλανδία μέλη της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Bild αναφέρει πως υπάρχουν πληροφορίες πως δόθηκε διαταγή από το Βερολίνο να επιστρέψουν πίσω.

H γερμανική στρατιωτική δύναμη που είχε μεταβεί στη Γροιλανδία προχθές, αναχώρησε  νωρίς το πρωί της Κυριακής, με προορισμό τη Γερμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Μέχρι στιγμής, από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δοθεί καμιά επίσημη εξήγηση.

Η Bild αναφέρει πως υπάρχουν πληροφορίες πως δόθηκε διαταγή από το Βερολίνο να επιστρέψουν πίσω.

Η γερμανική δύναμη αποτελείται από 15 άνδρες και από τα τρία σώματα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η αποστολή ήταν αναγνωριστική, προκειμένου με αντίστοιχες δυνάμεις από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να διερευνηθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας.


ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα