Δημοσίευμα γερμανικής Bild: Αναχώρησαν ξαφνικά από Γροιλανδία μέλη της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης

H γερμανική στρατιωτική δύναμη που είχε μεταβεί στη Γροιλανδία προχθές, αναχώρησε νωρίς το πρωί της Κυριακής, με προορισμό τη Γερμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Μέχρι στιγμής, από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δοθεί καμιά επίσημη εξήγηση.

Η Bild αναφέρει πως υπάρχουν πληροφορίες πως δόθηκε διαταγή από το Βερολίνο να επιστρέψουν πίσω.

Η γερμανική δύναμη αποτελείται από 15 άνδρες και από τα τρία σώματα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η αποστολή ήταν αναγνωριστική, προκειμένου με αντίστοιχες δυνάμεις από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να διερευνηθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ