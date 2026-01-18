Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τις διαδηλώσεις, λέει Ιρανός αξιωματούχος

Ένας Ιρανός αξιωματούχος στην περιοχή δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας "τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς" για τον θάνατο "αθώων Ιρανών".

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά του εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

"Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά", δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι "το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις" υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ