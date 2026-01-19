«Ουδέν σχόλιο» από Τραμπ για το αν θα ασκήσει βία για να πάρει την Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δηλώσει εάν θα προσφύγει στη βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

«Ουδέν σχόλιο» απάντησε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του, όταν ρωτήθηκε αν θα χρησιμοποιήσει βία.

Η Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και «όχι στη Γροιλανδία». Επιβεβαίωσε επίσης ότι «κατά 100%» θα υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες αν δεν υπάρξει μια συμφωνία για να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που δεν του απονεμήθηκε επέμεινε ότι «η Νορβηγία (σ.σ. η κυβέρνηση) το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε».

Διαβάστε επίσης:

Γάλλος ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ έχουν «ζωτική ανάγκη» την Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «ζωτική ανάγκη» την Ευρώπη, απάντησε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει χαρακτηρίσει «ζωτικής σημασίας» για τη χώρα του να θέσει υπό τον έλεγχό της τη Γροιλανδία.

«Κάποιοι σήμερα φαίνεται να το ξεχνάνε, για αυτό υπενθυμίζουμε ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτική ανάγκη την Ευρώπη» είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ομιλία του στα μέλη της Ακαδημίας Ηθικής και Πολιτικών Επιστημών, καθώς ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς ορισμένες χώρες -μεταξύ των οποίων είναι και η Γαλλία- επειδή έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, εάν αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας δεν πουληθεί στις ΗΠΑ.

Ο Γάλλος υπουργός προέτρεψε τους Ευρωπαίους να πουν «όχι» στις ΗΠΑ όταν πλήττουν τις πολυτιμότερες αξίες της Ευρώπης: «τη δημοκρατία, τα σύνορά της».

«Το ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών και, σίγουρα, τα μισά έσοδα των μεγάλων εταιρειών του ψηφιακού τομέα προέρχονται από την Ευρώπη», επιχειρηματολόγησε. «Οι χώρες της ευρωζώνης κατέχουν 3 τρισεκ. ευρώ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία από αυτά που κατέχουν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: «Κανείς δεν βγαίνει ποτέ κερδισμένος από έναν εμπορικό πόλεμο».

Επιπροσθέτως, οι Ευρωπαίοι διαθέτουν «πολύ ισχυρά εργαλεία» για να αμυνθούν απέναντι σε κάθε επίθεση στα ζωτικά συμφέροντά τους «που θα μας επέτρεπαν να περιορίσουμε την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και να κλείσουμε τις δημόσιες αγορές μας», συνέχισε.

«Θα ήταν λάθος να το ξεχνάμε», προειδοποίησε ο Μπαρό.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Πέμπτη για να συζητήσουν τις συνεχείς απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους δασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ