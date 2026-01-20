Β. Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του – Ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο

Στην καθαίρεση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησής του, προχώρησε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε βιομηχανικό συγκρότημα, επικρίνοντας την «ανικανότητα» στελεχών που χειρίζονται οικονομικές υποθέσεις, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο KCNA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κιμ χαρακτήρισε τον Γιανγκ Σουνγκ Χο «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες» και τον απέπεμψε άμεσα από τα καθήκοντά του. Το πρακτορείο μετέφερε και την παραστατική δήλωση: «Ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο, ένα λάθος στη διαδικασία επιλογής στελεχών. Τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες».

Ο κ. Κιμ εγκαινίασε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού βιομηχανικού κέντρου στη Ριονγκσόνγκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

«Εξαιτίας ανεύθυνων, χυδαίων και ανίκανων δημοσίων λειτουργών αρμόδιων για οικονομικά ζητήματα, το πρώτο στάδιο του εκσυγχρονισμού» της εγκατάστασης αντιμετώπισε «δυσκολίες», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Καταφέρθηκε εναντίον κυβερνητικών στελεχών εμφορούμενων από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό».

Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως κάποιοι αξιωματούχοι αρμόδιοι για την οικονομική κατεύθυνση «μετά βίας είναι ικανοί να πιλοτάρουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας της χώρας στο σύνολό της και της τεχνολογικής αναβάθμισής της».

Τον Δεκέμβριο, είχε διαμηνύσει σε συνάντησή του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους πως θα ξερίζωνε το «κακό» στον κυβερνητικό μηχανισμό και επιτίμησε ορισμένους, που χαρακτήρισε φυγόπονους.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο έκαναν λόγο για «αποκλίσεις» από την πειθαρχία, ευφημισμός που πιθανόν παρέπεμπε σε φαινόμενα διαφθοράς.

Η Πιονγκγιάνγκ ακόμη προετοιμάζεται για το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών σε πέντε χρόνια. Παρατηρητές αναμένουν πως θα διεξαχθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στα κομματικά συνέδρια γενικά παρουσιάζονται οι κυριότερες κατευθύνσεις και οι βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ