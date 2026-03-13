Τρίωρη στάση εργασίας στην ΑΗΚ την Τετάρτη - Προειδοποιούν με κλιμάκωση οι συντεχνίες

Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 8 ως τις 11 το πρωί την Τετάρτη 18 Μαρτίου, κατέρχονται οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την ΑΗΚ και τον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι Συντεχνίες προειδοποιούν πως αν δεν εισακουστούν από την Πολιτεία οι θέσεις της ΑΗΚ θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων.

Αυτό ανακοίνωσαν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, την οποία έδωσαν στην δημοσιότητα.

Στην επιστολή, οι Συντεχνίες αναφέρουν ότι χειροτερεύει η οδυνηρή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τις αρνητικές συνέπειες για τους Καταναλωτές και την οικονομία του τόπου, εξαιτίας της έλλειψης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Κράτους και της κωλυσιεργίας και αδράνειας των Αρμόδιων Φορέων.

Σημειώνουν πως στις όποιες συναντήσεις είχαν με το ΔΣ, κατά τις οποίες υπήρχε συναντίληψη και ταύτιση απόψεων και θέσεων, τόνιζαν ότι η Αρχή θα έπρεπε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προωθήσει λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν την ΑΗΚ και τον Τομέα Ενέργειας. «Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι αυτά παραμένουν άλυτα και επιπλέον παρατηρούμε ενέργειες του Κράτους, που δυσχεραίνουν την κατάσταση», προσθέτουν στην επιστολή.

Αναφέρουν πως η Πολιτεία, αντί να ασχολείται με όσα επιβάλλεται να γίνουν στον Τομέα της Ενέργειας που να εξασφαλίζουν την επάρκεια ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη των Καταναλωτών και φωτοβολταϊκά, πραγματικά για όλους, αναλώνεται σε ευφάνταστες και ανεδαφικές προτάσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε φιάσκο, αυξάνοντας αντί να μειώνοντας το κόστος του ηλεκτρισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ