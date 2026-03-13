Αυτό είναι το αμερικάνικο ιπτάμενο τάνκερ που συνετρίβη στο Ιράκ (βίντεο)

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι διεξάγει προσπάθειες διάσωσης μετά την απώλεια ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 σε «φιλικό εναέριο χώρο» στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Τα Boeing KC-135 Stratotanker είναι από τα πιο σημαντικά στρατιωτικά αεροσκάφη υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Πρόκειται για αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού (aerial refueling tankers) που επιτρέπουν σε μαχητικά και βομβαρδιστικά να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον αέρα.

Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η Boeing και το σκάφος στο επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707. Πρώτη πτήση πραγματοποιήθηκε το 1956 παρότι είναι πάνω από 60 ετών εκατοντάδες KC-135 εξακολουθούν να βρίσκονται σε υπηρεσία από την αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Ο βασικός ρόλος του είναι ο ανεφοδιασμός μαχητικών στον αέρα, η μεταφορά καυσίμων σε βομβαρδιστικά και μεταγωγικά και γενικότερα η επέκταση της εμβέλειας στρατιωτικών αποστολών αφού χωρίς αυτά τα αεροσκάφη πολλά μαχητικά και βομβαρδιστικά θα είχαν πολύ μικρότερη επιχειρησιακή ακτίνα.

Το KC-135 χρησιμοποιεί το σύστημα «flying boom» δηλαδή έναν τηλεσκοπικό σωλήνα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους που κατευθύνει ένας χειριστής. Ο χειριστής βρίσκεται στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και καθοδηγεί τον βραχίονα ώστε να συνδεθεί με το μαχητικό.

Έχει μήκος περίπου 41,5 μέτρων, μέγιστη ταχύτητα 930 χλμ./ώρα., μέγιστο φορτίο καυσίμου περίπου 90 τόνων, μέγιστη εμβέλεια περίπου 12,000 χλμ. και πλήρωμα τριών ατόμων. Τα KC-135 έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ όπως το Βιετνάμ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Τα KC-135 αντικαθίστανται σταδιακά από το νεότερο Boeing KC-46 Pegasus αν και θα συνεχίσουν να υπηρετούν πιθανότατα μέχρι τη δεκαετία του 2040. Το KC-135 θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα αεροσκάφη στον κόσμο, γιατί χωρίς εναέριο ανεφοδιασμό η παγκόσμια στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ θα μειωνόταν δραματικά.

Naftemporiki.gr