Ειδικοί Αστυνομικοί: Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων

Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με Αριθμό 5835 και Αρ. Γνωστοποίησης 1211.

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για πλήρωση κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών, (Αριθμός Προκήρυξης 5793/1590), οι οποίες διεξήχθησαν στις 24 Ιανουαρίου, 2026, δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον Κλάδο Προσλήψεων, της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22-808236 / 22-808247, ώρες λειτουργίας 7.00π.μ. – 2.30μ.μ., Δευτέρα – Παρασκευή.  

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

