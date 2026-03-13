Χέγκσεθ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί

Ο Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, μοιράστηκε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όσα γνωρίζουν οι ΗΠΑ για την υγεία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, λεγόμενος – και όχι και τόσο ανώτατος – ηγέτης είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε για να διαδεχθεί τον πατέρα του, εξέδωσε την Πέμπτη (12/03) την πρώτη του δήλωση, αλλά δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και δεν την διάβασε ο ίδιος.

«Οι ΗΠΑ αποδεκατίζουν τον στρατό του Ιράν»

Την ίδια ώρα, ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι «οι ΗΠΑ αποδεκατίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί». «Ποτέ στο παρελθόν ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως αυτός που διέθετε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν έχει καταστεί ανίκανος να πολεμήσει», λέει. «Είπαμε ότι δεν θα ήταν μια δίκαιη μάχη, και όντως δεν ήταν».

Ο Χέγκσεθ αναφέρει ότι οι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 15.000 εχθρικούς στόχους.«Αυτό σημαίνει πάνω από 1.000 την ημέρα, κάτι που καμία άλλη συμμαχία χωρών στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει», πρόσθεσε.

«Ο Τραμπ θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της σύγκρουσης»

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ σημείωσε ότι η ηγεσία του Ιράν κρύβεται και ότι η βούληση των ΗΠΑ είναι «ακλόνητη, οι επιλογές μας έχουν μεγιστοποιηθεί και οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να ενισχύονται». Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά τα ηνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτός θα καθορίσει το ρυθμό, το τέμπο και το χρονοδιάγραμμα αυτής της σύγκρουσης».

Πρόσθεσε ότι σήμερα θα σημειωθεί «για άλλη μια φορά ο μεγαλύτερος αριθμός επιθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ πάνω από τους ουρανούς του Ιράν».

ertnews.gr