Το ψυχογράφημα του Τραμπ από τον βιογράφο του: «Βάζει φωτιές... και απολαμβάνει να βλέπει τα πυροσβεστικά να τρέχουν»

Τους λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω αναφορικά με τις απειλές του για την απόκτηση της Γροιλανδίας αποκαλύπτει ο βιογράφος του, Μάικλ Γουλφ.

Μιλώντας στο podcast «Inside Trump’s Head» o Γουλφ υποστήριξε ότι οι απειλές Τραμπ περί κατάληψης της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα ή περί επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, που εναντιώνονται στα σχέδιά του, ήταν εξ’ αρχής κενές περιεχομένου.

Όπως είπε ο Γουλφ, οι απειλές Τραμπ και ο ντόρος γύρω από το θέμα ήταν ακριβώς ο στόχος που επεδίωκε: την προσοχή για το πρόσωπό του και το θέαμα.

«Ο Τραμπ δεν πρόκειται να πάρει τη Γροιλανδία»

Ο Γουλφ ήταν σαφής: «Είμαστε από τους λίγους που είπαν από την αρχή ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα. [Ο Τραμπ] δεν πρόκειται να πάρει τη Γροιλανδία. Δεν πρόκειται να εφαρμόσει αυτούς τους δασμούς. Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα», είπε στη συν-παρουσιάστρια του podcast, Τζοάνα Κόουλς.

Στην ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα νέο «κεφάλαιο Τραμπ», που όμως «θα κλείσει»: «Θα το αξιοποιήσει όσο περισσότερο μπορεί για να προσελκύσει προσοχή… και αυτό είναι πραγματικά αυτό που θέλει: να είναι για άλλη μια μέρα στο επίκεντρο του κόσμου».

Η εκτεταμένη κάλυψη του θέματος της Γροιλανδίας από τα διεθνή ΜΜΕ και ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως παρατήρησε ο Γουλφ, λειτούργησε για τον Τραμπ ως ένας ακόμα τρόπος να αποσπάσει την προσοχή από άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων Έπσταϊν, της πορείας της αμερικανικής οικονομίας και της μετανάστευσης - τομείς στους οποίους οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να υστερεί.

«Βάζει φωτιές… και απολαμβάνει να βλέπει τα πυροσβεστικά να τρέχουν»

Στην ανάλυσή του, ο Γουλφ αναφέρθηκε ακόμη σε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που του μετέφερε ένας από τους συνεργάτες του Τραμπ: «Ξέρεις, αυτός βάζει αυτές τις φωτιές συνεχώς, αλλά δεν είναι πραγματικά η φωτιά στο οποίο επικεντρώνεται. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τα πυροσβεστικά που τρέχουν για να σβήσουν τη φωτιά».

Το σχόλιο αυτό συνοψίζει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, τη στρατηγική του Ρεπουμπλικανού προέδρου: να δημιουργεί κρίσεις που τραβούν την προσοχή, αλλά χωρίς να έχει πρόθεση να υλοποιήσει μέχρι τέλους τις απειλές του.

Αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε εξαπολύοντας επίθεση κατά του Γουλφ. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσιουνγκ, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι «ο Μάικλ Γουλφ είναι ένας ψεύτης, έχει αποδειχθεί ότι είναι απάτη» και ότι «κατασκευάζει ιστορίες από τη νοσηρή και στρεβλή του φαντασία».

Ακολούθησε δεύτερη δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, η οποία τόνισε ότι «αν αυτή η συμφωνία προχωρήσει, και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους σε σχέση με τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα».

Η Γροιλανδία και η στρατηγική Τραμπ

Το επεισόδιο αναφορικά με την Γροιλανδίας, που ξεκίνησε με τις απειλές Τραμπ ακόμη και για χρήση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος ή επιβολή δασμών σε χώρες της Ευρώπης, κατέληξε σε συμβιβασμό που δεν προβλέπει την πλήρη απόκτηση της νήσου. Αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Γουλφ, ότι οι κινήσεις αυτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου είχαν περισσότερο συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό στρατιωτικό ή πολιτικό βάρος.

Στο ίδιο podcast, ο Γουλφ είχε εκφράσει ανάλογες εκτιμήσεις και μετά την επιχείρηση σύλληψης του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι «έχει κάνει ό,τι πάντα καταφέρνει να κάνει, δηλαδή να αλλάξει το θέμα μέσα από μια θεμελιώδη αναδιάταξη της αφήγησης».

