Η ΕΕ ανακοινώνει κυρώσεις για ανώτερα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλει τις πρώτες κυρώσεις κατά ανώτερων στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ως αντίποινα για τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες. Οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν απαγορεύσεις βίζας και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε 21 άτομα και οντότητες.

Η απόφαση της ΕΕ αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Πέμπτη, όταν οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανώνυμες διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στην Ένωση για τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στη φονική καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Οι νέες κυρώσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να καταχωρηθούν οι Φρουροί της Επανάστασης από την ΕΕ ως «τρομοκρατική οργάνωση», με την Ιταλία να στηρίζει αυτή την πρόταση.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Η ιρανική κυβέρνηση από την πλευρά της, έχει απορρίψει τις κυρώσεις και τις διεθνείς επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν οργανισμό που συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής. Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει τις κυρώσεις και την απόφαση καταχώρησης των Φρουρών στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ως παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Η απάντηση αυτή ήρθε αφού η Ιταλία ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την ένταξη των Φρουρών στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων». Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι οι απώλειες του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων απαιτούν μια ξεκάθαρη αντίδραση και ότι η Ρώμη, σε συντονισμό με τους άλλους εταίρους της ΕΕ, θα προτείνει την ένταξή τους στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την επιβολή ατομικών κυρώσεων κατά αυτών που είναι υπεύθυνοι για τις φρικτές πράξεις.

Η Τεχεράνη απάντησε, καλώντας τον πρέσβη της Ιταλίας για εξηγήσεις.

