Top Gun οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: «Έχουμε ένα στρατό που όλοι είναι σαν τον Τομ Κρουζ, αλλά πιο ψηλοί» καυχιέται ο Τραμπ

Για όλους -και πολύ περισσότερο για όλα- μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον, ξεκινώντας από τον αμερικανικό στρατό, μέχρι το... πώς θα γίνει κι ο ίδιος δεκτός στον παράδεισο.

«Έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στον στρατό», είπε και εκθείασε τις ένοπλες δυνάμεις: «Έχουμε ένα στρατό όπου όλοι μοιάζουν με τον Τον Κρουζ, αλλά είναι πιο ψηλοί».

Προχώρησε σε μια άλλη επιτυχία του: να φέρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα γίνουν το 2028 στο Λος Άντζελες, αλλά και το Μουντιάλ που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Με κάποιο τρόπο το συνδύασε με τις «χαμένες εκλογές» του 2020, κάτι που επαναλαμβάνει τακτικά.

«Κατάφερα να έλθουν οι Ολυμπιακοί στις ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιθανόν δεν θα με καλούσαν, ήμουν πολύ θυμωμένος. Μετά “έστησαν” τις εκλογές και είπα “Επιστρέφω!”» δήλωσε.

Τρίτη επιτυχία του, η θρησκεία.

Υπερηφανεύτηκε ότι έχει κάνει «περισσότερα για τη θρησκεία από κάθε άλλο πρόεδρο. Αλήθεια δεν γνωρίζω πώς ένας πιστός μπορεί να ψηφίσει τους Δημοκρατικούς».

«Είπα: “Δεν πληρώ τα κριτήρια. Δεν θα πάω στον παράδεισο. Και η New York Times έγραψε σε πρωτοσέλιδο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί τη ζωή του και το νόημα της ζωής του. Όχι, απλά έκανα πλάκα!», σχολίασε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα αστεία που έκανε στο παρελθόν για το ότι δεν θα μπει στον Παράδεισο υπογραμμίζοντας πως: «Όταν είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάω στον Παράδεισο, αστειευόμουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ακόμη: «Με όλα αυτά τα καλά που κάνω, μάλλον θα τα καταφέρω. Δεν είμαι ο τέλειος υποψήφιος, αλλά έκανα πάρα πολλά καλά για τέλειους ανθρώπους» πρόσθεσε.

Υποσχέθηκε εξάλλου «να αφιερώσουμε ξανά την Αμερική σαν Ένα Έθνος Κάτω από τον Θεό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη εκτενώς στην πολιτική του για τη μετανάστευση, η οποία όπως είπε, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φάνηκε και ανεκτικός με όσους τον κατηγορούν ότι είναι δικτάτορας: «Δεν είμαι δικτάτορας, αυτοί είναι. Αυτοί είναι σαν τη Γκεστάπο, συλλαμβάνουν ανθρώπους που που πηγαίνουν στην εκκλησία και τους φέρονται με άθλιο τρόπο».

Όσοι επιτίθενται σε Χριστιανούς, είπε σε άλλο σημείο «γνωρίζουν ότι θα τους επιτεθεί βίαια και ανελέητα ο πρόεδρος Τραμπ. Γνωρίζω ότι δεν είναι ωραίο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

