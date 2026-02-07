Τραμπ μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας»

Αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία έστειλε χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αποτέλεσμα στο μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Υπήρξαν πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ η πολεμική σύγκρουση, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συνεχίζεται χωρίς ορατή κατάληξη.

Ο Τραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο, ωστόσο έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, η υπόσχεση αυτή παραμένει ανεκπλήρωτη, με τις διαπραγματεύσεις να κινούνται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία έως τον Μάρτιο

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ **Ρωσία**ς και Ουκρανίας έως τον Μάρτιο. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ρευστό, καθώς παραμένουν σοβαρές διαφωνίες γύρω από το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα.

Με βάση το πλαίσιο που τέθηκε στις συζητήσεις, οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα οι πολίτες θα καλούνταν να προσέλθουν σε εθνικές εκλογές. Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο οι εκλογές και το δημοψήφισμα να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο.

Οι επαφές σε Αμπού Ντάμπι και Μαϊάμι

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι είχε περιορισμένα αποτελέσματα, οδηγώντας μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε δέσμευση για συνέχιση των συνομιλιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα ηγούνται ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι, σύμφωνα με πηγές, μετέφεραν στους Ουκρανούς συνομιλητές τους ότι θα ήταν προτιμότερο οι εκλογικές διαδικασίες να διεξαχθούν σύντομα.

Επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα και τον στρατιωτικό νόμο

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, πολλές πηγές χαρακτήρισαν «ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα για εκλογές τον Μάιο, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές εκλογικές Αρχές εκτιμούν πως απαιτούνται περίπου έξι μήνες προετοιμασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Επιπλέον, η διεξαγωγή εκλογών προϋποθέτει αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς απαγορεύονται όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ενώ παραμένει και το ζήτημα του υψηλού κόστους.

Η ουκρανική πλευρά ζητά κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες στο Κίεβο για την αξιοπιστία της Μόσχας, με πηγές να υπογραμμίζουν ότι «δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα πριν εφαρμοστούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους».

Οι συνομιλίες, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν, με το αποτέλεσμα να παραμένει αβέβαιο σε μια σύγκρουση που εξακολουθεί να καθορίζει τις διεθνείς ισορροπίες.

