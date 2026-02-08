Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Washington Post Γουίλ Λιούις, μετά το κύμα μαζικών απολύσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Τζεφ Ντ’Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας η οποία ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στην Washington Post.

Την αποχώρησή του από το «τιμόνι» της Washington Post ανακοίνωσε το Σάββατο (7/2) ο εκδότης και διευθυντής της Αμερικανικής εφημερίδας, στον απόηχο του κύματος μαζικών απολύσεων που προηγήθηκε.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας, μη κομματικοποιημένες ειδήσεις για εκατομμύρια πελάτες καθημερινά», έγραψε ο Λιούις σε μήνυμα που απηύθυνε προς το προσωπικό. Το μήνυμα δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, ο Ματ Βίζερ.

Ο Τζεφ Ντ’Ονόφριο, οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας η οποία ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου στην Washington Post.

Ο Γουίλ Λιούις, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Dow Jones & Company και εκδότης της Wall Street Journal, είχε αναλάβει καθήκοντα εκδότη και CEO στην Washington Post το 2023, διαδεχόμενος τον Φρεντ Ράιαν ο οποίος αποχώρησε έπειτα από θητεία εννέα ετών.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΗΠΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα