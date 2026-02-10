Τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία τώρα ή «κάτι πολύ σκληρό» – Προειδοποίηση για νέο στρατιωτικό πλήγμα

Η ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής χτυπά «κόκκινο», καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, θέτοντας ένα σαφές και ωμό δίλημμα στην ηγεσία της Τεχεράνης. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει μια νέα, αυηρότερη συμφωνία, όμστως σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε «κάτι πολύ σκληρό».

Η προειδοποίηση αυτή δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο ρητορικής. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios, ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλει δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή. Η κίνηση αυτή δεν θα αποτελεί απλώς μια επίδειξη ισχύος, αλλά μια άμεση προετοιμασία για στρατιωτικά πλήγματα κατά στρατηγικών στόχων στο Ιράν, εάν οι διπλωματικές επαφές στο Ομάν δεν αποδώσουν καρπούς.

Ήδη, μια ισχυρή αμερικανική «αρμάδα» πλέει κοντά στις ιρανικές ακτές, με τον Τραμπ να υπενθυμίζει συνεχώς ότι διαθέτει τα «μεγαλύτερα και καλύτερα πλοία στον κόσμο». Η στρατηγική του φαίνεται να βασίζεται στην άσκηση μέγιστης πίεσης, συνδυάζοντας την παρουσία υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων στο τραπέζι των συνομιλιών με την απειλή άμεσης χρήσης βίας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να πιέζει για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και τον περιορισμό των βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης. Ο Τραμπ, αν και δηλώνει ότι «θα ήταν υπέροχο» να βρεθεί λύση, προειδοποιεί τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ότι θα έπρεπε να είναι «πολύ ανήσυχος», καθώς η υπομονή της Ουάσινγκτον εξαντλείται.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS