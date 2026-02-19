Βρετανία: Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Η Daily Telegraph μετέδωσε σήμερα ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του πρώην πρίγκιπα Άντριου, στην ανατολική Αγγλία και τον συνέλαβε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, λόγω της υπόθεσης Έπσταϊν.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

Η σύλληψή του έγινε με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με το BBC.

BREAKING | Andrew Mountbatten-Windsor arrestedhttps://t.co/qt038SyQED — The Independent (@Independent) February 19, 2026

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Μάλιστα, σε σχετική δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είχε τονίσει ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Με αυτή τη φράση ο Βρετανός πρωθυπουργός σχολίασε τις καταγγελίες που εξετάζονται σε βάρος του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα, τονίζοντας ότι πρόκειται για υπόθεση που χειρίζονται αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές και ότι η αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο ισχύει για όλους.

Παρέδωσε απόρρητα έγγραφα στον Έπσταϊν

Υπενθυμίζεται ότι το φως της δημοσιότητας είδαν έγγραφα ντοκουμέντα που δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παρέδωσε απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που η βρετανική εισαγγελία βρισκόταν σε επαφή με την αστυνομία για την υπόθεση αυτή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθυνόταν στον Αμερικανό παιδεραστή, στις 24 Δεκεμβρίου 2010, ο «Δούκας», δηλαδή ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του έστειλε μια «απόρρητη έκθεση» που αφορούσε τις δυνατότητες επενδύσεων στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν.

Ο Άντριου ήταν εκείνη την εποχή ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, θέση που διατηρούσε από το 2001 μέχρι το 2011.

Τι στοιχεία παρέδωσε στον Έπσταϊν

Άλλα έγγραφα, προερχόμενα και αυτά από τα αρχεία Έπσταϊν που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποδήλωναν ότι το 2010 ο Άντριου παρέδωσε στον Έπσταϊν αναφορές για τις επισκέψεις εργασίας που πραγματοποίησε στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Η αστυνομία του Γουίνδσορ, όπου κατοικούσε ο πρώην πρίγκιπας μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε τότε ότι «εξετάζει αυτές τις πληροφορίες».

Τα έγγραφα αυτά έρχονται να προστεθούν στις υποψίες που βάραιναν ήδη τον Άντριου, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε και η οποία αυτοκτόνησε το 2025. Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται τώρα, μέσω του δικηγόρου της, ότι ο Έπσταϊν την είχε στείλει το 2010 στην Αγγλία για να συναντηθεί, για σεξουαλικούς σκοπούς, με τον Άντριου στο Ρόιαλ Λοτζ ενώ ένας Αμερικανός δικηγόρος έγραψε σε μια επιστολή, που βρέθηκε στους φακέλους Έπστιν, ότι μια πελάτισσά του αφηγήθηκε πως ο Έπσταϊν και ο Άντριου την εξανάγκασαν να έχει ερωτική επαφή στη Φλόριντα το 2006.

Πηγή: cnn.gr