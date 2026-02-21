Κανένα αίτημα στρατιωτικής αξιοποίησής μας: Ο ΥΠΑΜ για τη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή
Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας δήλωσε ότι η Κύπρος παρακολουθεί τις εξελίξεις με το Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής η ΚΔ δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα για αξιοποίηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της
