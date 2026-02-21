Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κανένα αίτημα στρατιωτικής αξιοποίησής μας: Ο ΥΠΑΜ για τη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας δήλωσε ότι η Κύπρος παρακολουθεί τις εξελίξεις με το Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής η ΚΔ δεν έχει λάβει οποιοδήποτε αίτημα για αξιοποίηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της

Εκ της γεωγραφικής θέσης της η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή με αφορμή αυτή την φορά τη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ και Τεχεράνης και τον κίνδυνο αμερικανικών χτυπημάτων στο Ιράν. Η συγκέντρωση μεγάλων αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή και οι πληροφορίες ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα αμερικανικά πλοία θα αναπτυχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, για να έχουν διπλή ομπρέλα προστασίας (και από το Ισραήλ και από τις Βρετανικές Βάσεις), προκαλούν και πάλιν ανησυχία. Σχετικά άρθρα: Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Τα 7 σενάρια για...

