Κανένα αίτημα στρατιωτικής αξιοποίησής μας: Ο ΥΠΑΜ για τη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή

Εκ της γεωγραφικής θέσης της η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων στην περιοχή με αφορμή αυτή την φορά τη ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ και Τεχεράνης και τον κίνδυνο αμερικανικών χτυπημάτων στο Ιράν. Η συγκέντρωση μεγάλων αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή και οι πληροφορίες ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τα αμερικανικά πλοία θα αναπτυχθούν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, για να έχουν διπλή ομπρέλα προστασίας (και από το Ισραήλ και από τις Βρετανικές Βάσεις), προκαλούν και πάλιν ανησυχία. Σχετικά άρθρα: Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Ford: Τα 7 σενάρια για...

