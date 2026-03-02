Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προβλήματα στη FIFA για το Μουντιάλ 2026

Η κρίση στη Μέση Ανατολή με την έναρξη αεροπορικών επιδρομών από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, και την απάντηση της Τεχεράνης με αντίποινα προς το Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών από τον Κόλπο μέχρι και τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, βάζει σε έντονο προβληματισμό τη FIFA για το Μουντιάλ του 2026.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, έχει προκριθεί και το Ιράν, με τους αγώνες του Ομίλου του 7ου Ομίλου με αντιπάλους το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία να είναι προγραμματισμένοι να πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γενικού Γραμματέα της, Mattias Grafstrοm, ο οποίος δήλωσε ότι η FIFA «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ότι είναι «πρόωρο να σχολιάσει λεπτομερώς» τις επιπτώσεις των επιθέσεων.

Τόνισε ότι η προτεραιότητα της ομοσπονδίας παραμένει η διεξαγωγή ενός ασφαλούς Μουντιάλ με τη συμμετοχή όλων των ομάδων που έχουν προκριθεί, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ η FIFA βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τρεις οικοδέσποινες χώρες για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων.

Ωστόσο, παρά την πρώτη, σχετικά καθησυχαστική αντίδραση της FIFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν εκφράζει έντονο σκεπτικισμό με τον Πρόεδρος της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Mehdi Taj, να δηλώνει ότι μετά τις επιθέσεις είναι «απίθανο» να προσβλέπουν στη συμμετοχή της χώρας του στο Μουντιάλ.

Ένα σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η έκδοση βίζας για τους Ιρανούς παίκτες και το προσωπικό, καθώς πολλοί έχουν στρατιωτικό υπόβαθρο κάτι που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ως λόγο άρνησης εισόδου.

Πάντως, σε περίπτωση που το Ιράν αποσυρθεί ή αποκλειστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στα διεθνή ΜΜΕ, η FIFA εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της.

Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση από το Ιράκ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), και η δεύτερη λύση την διεξαγωγή του Ομίλου με τρεις μόνο ομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ